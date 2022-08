Oscar pega "carona" e chega ao Rio de Janeiro junto da delegação do Flamengo

Oscar pega "carona" com a delegação do Flamengo

Perto de ser o mais novo reforço do Flamengo, Oscar vai pegar carona com a delegação rubro-negra, que está em São Paulo por conta do duelo contra o Tricolor do Morumbi, e desembarca no Rio de Janeiro para iniciar os treinos no Ninho do Urubu. A informação foi trazida primeiramente pelo jornalista Mauro Cezar e confirmado pela GOAL.

O meia de 30 anos ainda aguarda a documentação para que possa ser oficializado como novo reforço do Flamengo. Para não perder tempo, o jogador já vai iniciar as atividades no clube carioca antes mesmo de ser oficialmente o novo jogador do clube de maneira oficial.

No rubro-negro, o meia vai passar por uma bateria de exames que também serão compartilhados com os chineses. Shanghai quer se certificar de que Oscar chega no Flamengo nas melhores condições possíveis e assim o quer quando retornar.

Oscar tem um acordo com o Flamengo até dezembro deste ano, ele foi liberado pelo Shanghai por este período. O estafe do meia, no entanto, vai continuar tentado esticar esta liberação ao menos até maio de 2023. Nesta semana, o jogador se despediu de maneira momentânea do time chinês através de suas redes sociais.

Para vestir as cores do Flamengo durante este período, Oscar está abrindo mão de 85% do seu atual salário na China. Os chineses deixaram claro que não vão arcar com nenhum centavo e, por isso, ele teve que negociar novos valores com o time carioca.