Oscar Gloukh fala com franqueza sobre sua primeira temporada no Ajax: “Eu esperava...”

O Ajax precisa voltar a ser o melhor clube da Holanda. É o que conclui Oscar Gloukh em uma entrevista detalhada à NOS.

Gloukh, de 22 anos, foi contratado no verão passado por quase 15 milhões de euros, vindo do RB Salzburg. Na véspera do clássico contra o PSV, ele faz um balanço da sua temporada de estreia até agora.

“Eu esperava jogar mais, mas sabia que havia concorrência. Tenho que aproveitar a chance quando ela surgir”, diz Gloukh com franqueza.

Desde a sua chegada, Gloukh já disputou 36 partidas oficiais pelo Ajax. Nelas, marcou nove gols e deu seis assistências.

Gloukh espera mais de si mesmo e de seus companheiros no Ajax. “Precisamos nos tornar os melhores da Holanda. Na próxima temporada, temos que disputar os títulos. Quero conquistar um título aqui.”

Apesar do desempenho decepcionante, Gloukh está se dando bem em Amsterdã. “Gosto da cidade e do futebol. Quando você está feliz fora do campo, isso se reflete também em campo.”

Gloukh tem contrato com o Ajax até meados de 2030. No próximo sábado, aguarda-o o importante confronto em casa contra o PSV, contra quem ele já marcou em setembro.