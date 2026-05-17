Óscar García foi alvo de críticas severas em torno da última partida do Ajax contra o sc Heerenveen. O analista da ESPN, Bram van Polen, acusa o técnico espanhol de “jogar a equipe para baixo do ônibus”.

“Não era o meu grupo”, disse García após a derrota por 1 a 2 contra o FC Utrecht na semana passada. “Cheguei aqui como terceiro técnico. É minha função tirar o melhor proveito disso. Se eles jogam aqui, é porque alguém os considerou bons o suficiente para o Ajax.”

O Algemeen Dagblad já classificou essas declarações como “desastradas”, embora Van Polen agora vá ainda mais longe no De Eretribune. “Acho que ele jogou o time para baixo do ônibus”, avalia o ex-jogador do PEC Zwolle.

“O que eu diria como capitão? Sério, treinador, o que isso significa? É isso que eu perguntaria”, resmunga ele. “Como treinador, você deve defender o seu grupo e nunca deve divulgar esse tipo de coisa. Isso deve ficar interno.”

Ronald Waterreus, no entanto, compreende o espanhol. “Não é a coisa mais inteligente a se dizer, mas, na verdade, ele está certo. Isso soa como um técnico que sabe que não vai trabalhar com esses jogadores no ano que vem. Mas, enfim, eu teria tomado um café com o técnico se fosse o capitão.”

Ainda assim, Waterreus considera notável a mudança de postura de García. “Quando se tornou técnico do Ajax, García achava que o time estava em uma posição muito baixa, considerando as qualidades do elenco. Mas agora que não consegue fazer o time funcionar, a culpa é dos jogadores. Se eu fosse um jogador mais experiente, iria falar com o técnico e perguntar: amigo, como vão as coisas?”

Karim El Ahmadi espera que Jordi Cruijff tenha um verão de transferências agitado. “Isso é um sinal de que muita coisa vai acontecer no Ajax.”