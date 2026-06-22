Óscar García, logo no dia seguinte à sua saída do Ajax, já conseguiu um novo emprego

Óscar García está prestes a se tornar o novo técnico do Pogon Szczecin, da Polônia, segundo informa o confiável veículo de comunicação polonês Meczyki.
No domingo, o Ajax anunciou, por meio de um comunicado à imprensa, que a parceria com García está encerrada com efeito imediato. O clube desejou-lhe muito sucesso no futuro.
Esse futuro, portanto, está na Polônia. O Pogon terminou a última temporada em nono lugar na primeira divisão do país.
Segundo o Meczyki, com a chegada de García, o Pogon já garantiu sua primeira contratação do verão. O espanhol já conversou com o atacante Jean-Pierre Nsame, de 33 anos, que atualmente joga pelo Legia de Varsóvia. García gostaria muito de trazê-lo para o Pogon.
García foi nomeado técnico do Jong Ajax praticamente logo após a posse de Jordi Cruijff como diretor técnico do Ajax, mas logo foi promovido.
Cruijff decidiu dispensar o técnico interino Fred Grim alguns meses antes do fim do campeonato e substituí-lo por García.
Com o espanhol no comando, o Ajax ficou em quinto lugar na VriendenLoterij Eredivisie e, em seguida, venceu as eliminatórias para garantir uma vaga na fase preliminar da Conference League.