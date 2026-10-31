Óscar García relembrou, em entrevista ao NU.nl, sua breve passagem como técnico do Ajax. O espanhol considera que tirou o máximo do elenco, mas também está convencido de que teria feito um trabalho ainda melhor nesta temporada.

García foi contratado em março pelo diretor técnico Jordi Cruyff para substituir Fred Grim. Sua missão era garantir uma vaga em competições europeias. "Tirei o máximo do elenco", avalia García agora.

"Quando fui contratado, as pessoas no clube tinham muito medo de não conseguir sequer uma vaga em competições europeias. No fim, talvez não tenhamos feito um trabalho perfeito, mas fizemos um bom trabalho. Se o objetivo de um clube é disputar a Champions League, ele precisa ter elenco para isso e um time capaz de manter a regularidade. Isso exige qualidade, mas também continuidade e uma direção clara dentro do clube. Nesta temporada, eles têm isso."

Cruyff investiu bastante no elenco no último verão e montou um time que deveria brigar pelo título desde o início. "Eu conhecia os planos de Jordi", disse García. "Não sabia quantos jogadores chegariam, mas sabia que ele talvez contratasse meio time e montasse um elenco capaz de ser campeão."

"Na época, eu também disse: 'Comigo ou com outro técnico, o Ajax será campeão na próxima temporada.' Talvez ainda não estejam mostrando isso, mas serão campeões nesta temporada. Com este elenco, eu teria feito um trabalho 100% melhor do que na temporada passada", afirma.

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García queria continuar, mas Cruyff decidiu optar por Míchel Sánchez. "Se você não recebe notícias nas últimas semanas da competição, é porque escolheram outra pessoa. É assim que funciona no futebol. Dois dias depois da última partida, soube que minha passagem havia chegado ao fim. Claro que foi uma grande decepção para mim."

García, porém, não se arrepende de ter aceitado ajudar o Ajax. "Não, eu faria a mesma escolha agora. Na época, era uma oportunidade muito grande para mim. Claro que a situação mudou depois, mas não posso me arrepender. O Ajax é um clube incrível."

Atualmente, García é o técnico do Pogon Szczecin, da Polônia. O clube está empatado na terceira colocação do campeonato e já soma dez partidas sem perder.