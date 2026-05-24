Óscar García escala Kasper Dolberg e supera Sean Steur no confronto decisivo contra o FC Utrecht

O Ajax disputa com o FC Utrecht uma vaga na fase de grupos da Conference League. O técnico Óscar García já divulgou a escalação para a final dos playoffs.

Maarten Paes volta a defender o gol em Volendam. García também não faz alterações na defesa. Isso significa que Anton Gaaei (direita) e Lucas Rosa (esquerda) ocupam as laterais, com Aaron Bouwman e Youri Baas como zagueiros centrais.

O croata Josip Sutalo, segundo consta, não quer correr riscos de vista da Copa do Mundo, o que faz com que a final dos play-offs passe por ele. Ko Itakura, aliás, está de volta, mas fica no banco.

No meio-campo do Ajax também há uma surpresa. Sean Steur não está presente: Youri Regeer é titular e, por isso, o jogador de Volendam fica apenas no banco no Kras Stadion. Davy Klaassen, autor do 1 a 0 contra o FC Groningen, e Jorthy Mokio, autor do 2 a 0, completam o meio-campo de três.

Wout Weghorst estava um pouco indisposto durante os preparativos para a final e treinou apenas parcialmente no sábado. Ele está recuperado o suficiente para uma função de reserva, mas a vaga de titular é de Kasper Dolberg. Steven Berghuis (direita) e Mika Godts (esquerda) devem fornecer assistências ao líder do ataque dinamarquês.

Escalação do Ajax: Paes; Gaaei, Bouwman, Baas, Rosa; Klaassen, Mokio, Regeer; Berghuis, Dolberg, Godts

Escalação do FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Eerdhuijzen, El Karouani; Horemans, Zechiël, De Wit; Cathline, Stepanov, Karlsson.