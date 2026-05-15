Óscar García deixa o repórter da ESPN completamente perplexo: “O Ajax vai ser campeão na próxima temporada”

Cristian Willaert ficou surpreso com as declarações de Óscar García durante a entrevista à ESPN. O técnico interino do Ajax expressou com notável convicção sua confiança no futuro do time de Amsterdã e chegou a prever um título nacional para a próxima temporada.

García gostaria de continuar como técnico do Ajax. O espanhol afirma que se apaixonou pelo clube e que tem um ótimo relacionamento com o pessoal do Ajax. “É um clube grande e fantástico. Já disse isso antes, mas é realmente nisso que acredito: na próxima temporada, o Ajax será campeão.”

Willaert não acredita no que ouve e pede confirmação, após o que o técnico repete sua afirmação. “Mas com você como treinador? Você acha que isso é possível?”, pergunta Willaert em seguida.

“Comigo ou com outro treinador, mas tenho certeza de que o Ajax será campeão na próxima temporada”, diz García com determinação. “Como você pode ter tanta certeza disso, já que vocês estão, sei lá, quinhentos pontos atrás do PSV. Eles têm um elenco incrível e um treinador incrível”, diz o repórter da ESPN, perplexo.

O técnico espanhol ressalta que o placar volta a zero depois do verão. Mesmo assim, Willaert se pergunta como o Ajax, com recursos financeiros limitados, vai conseguir montar um time de ponta que finalmente volte a ser campeão nacional.

“Essa não é uma pergunta para mim”, diz García, referindo-se ao diretor técnico Jordi Cruijff. “Eu realmente acredito nisso.” Em seguida, o técnico interino aponta a chave para o sucesso. “É só preciso ganhar mais jogos do que os outros. Com boas atuações, deve dar certo.”

Willaert não está satisfeito com a resposta de García e quer saber como ele pretende melhorar o desempenho da equipe em relação à temporada passada. O jogador do Ajax gagueja ao responder, mas logo argumenta que é preciso trabalhar duro. “Acredito no trabalho árduo e o Cruijff tem seus planos. Tenho certeza de que vai dar certo.”