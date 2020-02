Oscar 2020: e se as histórias do futebol fossem filmes premiados?

No dia da maior cerimônia do cinema mundial, veja jogos que deveriam estar nas telonas e vote nos seus preferidos

Emoção, suspense, medo, reviravolta, final surpreendente... São muitos jogos de futebol que poderiam ter a história contada nas telas dos cinemas do mundo todo.

Acompanhe futebol ao vivo ou quando quiser no DAZN! Clique aqui e ganhe um mês grátis para experimentar!

Por isso, a Goal entrou no clima do Oscar, que ocorre neste domingo, e postou no Twitter algumas partidas que mereciam uma estatueta. Confira abaixo e escolha seus favoritos!

Mais times

🎬 Os indicados a melhor suspense são:



- The Come Back (1999), Alex Ferguson

- Remontada (2017), @FCBarcelona_es

- 93:20 (2012), @aguerosergiokun

- The Miracle of Istanbul (2005), @LFC



✉ E o Oscar vai para...#Oscars2020 pic.twitter.com/aHPZyg2pUt — Goal (@GoalBR) February 9, 2020

Ah, e tem um bônus para os fãs do futebol e do cinema: os craques que também poderiam protagonizar alguns filmes de sucesso. O que achou?