Osasuna x Sevilla: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Espanhol

Jogo acontece nesta sexta-feira (12), pela primeira rodada da La Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Osasuna e Sevilla se enfrentam nesta sexta-feira (12), no Estádio Reyno de Navarra, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

O Osasuna iniciará sua quarta participação na divisão de elite sem ter apresentado qualquer problema em relação à manutenção na Primeira Divisão, pelo contrário. Não apenas tem ficado bem distante da zona de rebaixamento como, na temporada 2021/2022 de La Liga chegou a flertar com a possibilidade de alcançar a classificação para torneio internacional, ao acumular 47 pontos (12 vitórias, 11 empates e 15 derrotas). E fechou sua participação na décima posição da tabela de classificação.

Já o Sevilla tem se mantido no pelotão de elite do Campeonato Espanhol, mas sem se mostrar um candidato ao título. Faz da conquista da vaga na Champions League seu objetivo no torneio. Na edição 2021/2022, atingiu sua meta ao contabilizar 70 pontos (18 vitórias, 16 empates e quatro derrotas). Suficiente para ocupar a quarta posição na tabela de classificação, última que permitia garantir o lugar na mais importante competição de clubes do Velho Continente.

Prováveis escalações

Possível escalação do Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, David García, Juan Cruz e Manu Sánchez; Moncayola, Moi Gómez e Torró; Chimy, Rubén Garcia e Budimir.

Possível escalação do Sevilla: Bono; Navas, Marcão (Gudelj), Rekik e Acuña; Jordán, Fernando e Rakitic; Ocampos, Papu e En-Nesyri.

Desfalques da partida

Osasuna:

Aitor Fernández e Enrique Saverio: lesionados

Sevilla:

Suso: lesionado.

Quando é?

JOGO Osasuna x Sevilla DATA Sexta-feira, 12 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Reyno de Navarra -Pamplona, ESP HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Osasuna

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 1 x 0 Burgos Amistoso 5 de agosto de 2022 Mirandés 1 x 2 Osasuna Amistoso 5 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Osasuna x Cádiz La Liga 20 de agosto de 2022 12h30 (de Brasília) Real Betis x Osasuna La Liga 26 de agosto de 2022 17h (de Brasília)

Sevilla

JOGO CAMPEONATO DATA Leicester City 1 x 0 Sevilla Amistoso 31 de julho de 2022 Sevilla 1 x 0 Cádiz Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas