Osasuna x Real Madrid: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Merengues entram em campo neste domingo (9), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Deixando de lado a eliminação na Copa do Rei, o volta suas atenções para o Campeonato Espanhol. Neste domingo (9), às 12h (de Brasília), a equipe comandada por Zinedine Zidane entra em campo contra o Osasuna, pela 23ª rodada da Liga. A partida terá transmissão ao vivo do Fox Premium. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Osasuna x Real Madrid DATA Domingo, 9 de fevereiro de 2020 LOCAL Reyno de Navarra - ESP HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues buscam se manter na liderança da Liga / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão do Fox Premium. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Na liderança do Campeonato Espanhol, com 49 pontos, o Real Madrid busca seguir na vantagem sobre o . Para o confronto, o técnico Zidane poderá contar com todo o elenco, bem como Rodrygo, Benzema, Casemiro e F. Mendy, ambos com cartões amarelos.

Por outro lado, o Osasuna ocupa a 11ª posição, com 28 pontos, e busca encerrar a sequência negativa.

Para o confronto, Darko Brasanac retorna após a suspensão, enquanto Unai Garcia está pronto para iniciar na zaga.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrid; Vázquez, Benzema, Vinicius Jr

Provável escalação do : Herrera; Vidal, Unai García, David Garcia, Estupiñán; Moncayola, Brasanac; Torres, García, Ibáñez; Gallego

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 1 x 0 1 de fevereiro Real Madrid 3 x 4 Real Sociedad 5 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Madrid x La Liga 16 de fevereiro 17h (de Brasília) x Real Madrid La Liga 22 de fevereiro 17h (de Brasília)

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA Real Sociedad 3 x 1 Osasuna Copa do Rei 29 de janeiro 3 x 1 Osasuna La Liga 2 de fevereiro

Próximas partidas