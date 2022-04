Osasuna x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e informações da La Liga 21/22

Osasuna e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (20), no estádio Reyna de Navarra, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 33ª do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Sevilla x Real Madrid DATA Quarta-feira, 20 de abril de 2022 LOCAL Estádio Reyno de Navarra, Pamplona - ESP HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, no streaming, vai transmitir o jogo desta quarta-feira (20), no estádio Reyno de Navarra.

MAIS INFORMAÇÕES

O Real Madrid vai para o duelo desta quarta-feira cheio de confiança, após vencer o Sevilla de virada por 3 a 2 no fim de semana.

Os Merengues estão na liderança da La Liga, com 75 pontos, e sabem que mais um triunfo deixará o time ainda mais perto do título.

Já o Osasuna é o nono colocado do espanhol, com 44 pontos marcados. O time visitante quer atrapalhar os planos do rival para se manter distante da zona de rebaixamento.

Em 20 jogos entre as equipes, o Real Madrid registra ampla vantagem. São 13 vitórias dos Merengues, contra 2 do Osasuna, além de 5 empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA Valencia 1 x 2 Osasuna La Liga 16 de abril de 2022 Osasuna 1 x 0 Alavés La Liga 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Elche x Osasuna La Liga 1 de maio de 2022 9h (de Brasília) Espanyol x Osasuna La Liga 8 de maio de 2022 A confirmar

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 2 x 3 Real Madrid LaLiga 17 de abril de 2022 Real Madrid 2 x 3 Chelsea Champions League 12 de abril de 2022

Próximas partidas