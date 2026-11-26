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A diretoria do Al-Nassr definiu o futuro do português João Félix ao decidir acionar a cláusula de renovação do contrato do atacante até 2029. Com isso, encerrou as especulações sobre uma possível saída e reafirmou a aposta em uma das principais peças ofensivas do projeto do time para os próximos anos.

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A permanência de Félix não representa apenas a manutenção de um astro em grande fase. A decisão tem consequências técnicas e financeiras para diversas partes, dentro e fora do Al-Nassr, sobretudo porque o limite de estrangeiros na Saudi Pro League segue inalterado, o que torna cada vaga de estrangeiro muito valiosa no planejamento de contratações.

Leia também: Balde de água fria nos clubes: a verdade sobre o aumento do número de estrangeiros na Saudi Pro League

Se, por um lado, a decisão garante ao Al-Nassr estabilidade ofensiva a longo prazo, por outro, coloca alguns rivais diante de uma nova realidade e reduz as opções de alguns jogadores do próprio elenco. Assim, surge uma lista de vencedores e perdedores com a permanência do astro português em Riad.

Os vencedores com a permanência de João Félix

O Al-Nassr e sua comissão técnica

O Al-Nassr é o principal beneficiado com a renovação de Félix, já que garantiu a permanência de uma de suas principais peças ofensivas e de um dos melhores armadores do elenco, que será a base do projeto do time na próxima fase.

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O movimento ganha ainda mais importância diante das mudanças esperadas no setor ofensivo, após a saída de Jhon Durán e com o fim da era Cristiano Ronaldo se aproximando. A permanência de Félix permite à comissão técnica montar um sistema ofensivo em torno de um jogador capaz de marcar, dar assistências e se movimentar entre as linhas.

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Os números atuais confirmam seu valor técnico: ele marcou 3 gols e deu 8 assistências nas 11 primeiras rodadas da Saudi Pro League nesta temporada, além de ter sido importante na conquista do título do campeonato pelo Al-Nassr na temporada passada, quando recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

João Félix

O astro português, por sua vez, garante estabilidade técnica e financeira e segue com papel central no projeto do Al-Nassr, depois de encontrar em Riad um ambiente que lhe dá a chance de jogar com regularidade e recuperar seu espaço na seleção portuguesa.

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Além disso, a renovação até 2029 lhe dá tempo suficiente para continuar evoluindo e se firmar como um dos grandes nomes da Saudi Pro League, longe das constantes mudanças e da instabilidade que marcaram algumas de suas passagens anteriores pela Europa.

Chelsea

O Chelsea também está entre os beneficiados financeiramente pela decisão: o clube londrino receberá cerca de 20 milhões de euros adicionais pelo acionamento da cláusula de renovação, elevando o valor total da transação para quase 50 milhões de euros, segundo os detalhes divulgados sobre o acordo.

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Os perdedores com a permanência de João Félix

Al-Hilal

O Al-Hilal aparece como um dos mais prejudicados na disputa doméstica, já que o Al-Nassr fechou a porta para uma possível transferência de Félix para o rival, que perdeu a chance de contratar um jogador com experiência na Saudi Pro League e com qualidade ofensiva para fazer a diferença.

Um astro do porte de Félix seria um grande reforço para qualquer concorrente, mas a permanência do jogador no Al-Nassr fortalece o rival direto e dá ao clube de Riad a vantagem de manter uma de suas principais armas ofensivas.

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Barcelona

O Barcelona também parece estar entre os perdedores, já que a ideia de trazer Félix de volta no próximo verão europeu ficou mais complicada, seja por meio de uma negociação de baixo custo, seja por um formato de transferência viável, uma vez que o jogador está ligado ao Al-Nassr por um contrato longo, até 2029.

Os pontas e armadores locais do Al-Nassr

Internamente, alguns jogadores locais podem pagar o preço pela permanência de Félix, sobretudo porque o número de estrangeiros permitido segue o mesmo e o astro português ocupa um lugar importante no terço ofensivo, ao lado de nomes como Sadio Mané, Kingsley Coman e Angelo.

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Esse cenário torna mais difícil a disputa por minutos regulares para Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yahya e Abdullah Al-Hamdan, diante do número limitado de vagas disponíveis e das opções ofensivas estrangeiras já existentes no elenco.

Os estrangeiros emprestados e os planos de reforço

O retorno de alguns jogadores estrangeiros emprestados, entre eles Wesley, também se complica com a permanência de Félix e com as vagas de estrangeiros já preenchidas, o que pode dificultar ainda mais as chances desses nomes de conseguir um lugar na lista de inscritos.

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O impacto não se limita ao ataque: ele se estende à margem de manobra da diretoria do Al-Nassr no mercado de transferências. Manter uma vaga de estrangeiro ocupada por um atacante até 2029 pode obrigar o clube a escolher com cuidado na hora de buscar reforços para outras posições, como volante e lateral-esquerdo, a menos que opte por abrir mão de um dos estrangeiros atuais.

Dessa forma, a renovação do contrato de João Félix não é apenas um ganho técnico para o Al-Nassr, mas um movimento que reorganiza o cenário dentro e fora do clube. Enquanto o Al-Nassr ganha estabilidade e o jogador assume um papel central a longo prazo, diminuem as chances dos rivais de tirá-lo do clube e aumenta a pressão sobre os nomes que disputam com ele espaço no time.