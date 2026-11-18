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Alexander Zverev o presenteou com uma vitória; após uma breve conversa entre atletas de alto nível, Nick Woltemade retribuiu com uma camisa.

"Foi a primeira vez que assisti a uma partida de tênis. A oportunidade surgiu de última hora e fiquei muito feliz. Foi muito legal", disse o jogador de futebol Woltemade à Sky, após a vitória de Zverev por 6/2 e 7/6 (7/4) sobre Ben Shelton (EUA), no segundo jogo da fase de grupos do ATP Finals, em Turim.

Além do tênis, Woltemade falou, na cidade que agora escolheu para viver, sobre seu clube, a Juventus, e a seleção alemã. Disse que Turim é "muito bonita". "A Juve é um clube muito grande, há muito carinho dos torcedores aqui. Estou muito satisfeito", afirmou Woltemade, que foi emprestado pelo Newcastle United, da Premier League, a um clube italiano no verão. "Os últimos jogos correram muito bem para mim, pessoalmente, e as coisas vêm melhorando. Estou me adaptando cada vez mais."

Apesar de não ter sido convocado pelo técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, ele acompanhou com grande entusiasmo as duas vitórias da equipe na Liga das Nações, contra a Sérvia (3 a 1) e a Holanda (5 a 0). "Foi muito, muito bonito de ver. Muita alegria em campo, muitos elementos que o treinador transmite muito bem. Foi divertido, também para mim como espectador", disse Woltemade.