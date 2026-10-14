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Manchester City v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Os três gols "relâmpago" do PSG trazem de volta ao Manchester City um pesadelo amargo na Liga dos Campeões

Manchester City x PSG
Manchester City
PSG
Liga dos Campeões
England
França

Furacão francês no estádio do City

O Paris Saint-Germain encerrou o primeiro tempo da partida contra o anfitrião Manchester City, na segunda rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa, com vantagem de 3 a 0.

Os gols do Paris foram marcados por Désiré Doué (13'), Ousmane Dembélé (15') e Vitinha (32').

O resultado representou um grande choque para a torcida do Manchester City, que havia declarado apoio ao clube na partida de hoje, após a crise provocada pela condenação por infração às regras financeiras da Premier League.

De acordo com a rede "Stats du Foot", o Paris Saint-Germain é a segunda equipe mais rápida a abrir uma vantagem de 3 gols diante do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa (32 minutos), atrás apenas do Liverpool, no estádio "Anfield", em 4 de abril de 2018 (após 31 minutos).

Aquele confronto foi na ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, e o Liverpool venceu por 3 a 0, antes de ganhar a volta por 2 a 1.

 Já a rede "Opta" afirmou: "O Manchester City está perdendo por três gols no intervalo de uma partida em casa, e isso pela primeira vez desde janeiro de 2012 (em um jogo da Copa da Inglaterra contra o Manchester United)".


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