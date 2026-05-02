Os torcedores do Real Madrid estão furiosos com Kylian Mbappé após imagens divulgadas na Itália: “A pior coisa que já aconteceu ao clube”

Kylian Mbappé causou bastante indignação entre os torcedores do Real Madrid. Enquanto seus companheiros de equipe se preparam para as últimas semanas da temporada, o astro francês foi repentinamente avistado na cidade italiana de Cagliari na sexta-feira.

Imagens divulgadas pela Sky Sport mostram Mbappé saindo de uma esplanada em Cagliari na sexta-feira e entrando em um táxi. Ele faz isso acompanhado de sua namorada, a atriz espanhola Ester Expósito.

Outra foto mostra Mbappé sentado à mesa de um restaurante com Expósito. Provavelmente, trata-se da mesma esplanada na capital da Sardenha.

No início desta semana, o Real Madrid anunciou que Mbappé sofreu uma lesão no tendão da coxa. Por isso, parece que ele não poderá entrar em campo por enquanto.

Apesar disso, os torcedores do clube espanhol não estão nada compreensivos com a viagem de Mbappé. “Enquanto seus companheiros de equipe se esforçam ao máximo na reta final da temporada, o jogador que mais ganha no elenco não dá a mínima”, escreve alguém no X.

Outro tuíte: “Ele não dá a mínima para este clube. Duas temporadas sem títulos e muitas supostas lesões para poder sair de férias. A pior coisa que já aconteceu a este clube.”

O Real Madrid, que foi recentemente eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, ainda tem cinco partidas do campeonato a disputar nesta temporada. A diferença para o líder da LaLiga, o FC Barcelona, é de onze pontos, enquanto a vantagem sobre o terceiro colocado, o Villarreal, é de nove pontos. Com isso, o Real Madrid praticamente garante o segundo lugar.