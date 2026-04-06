Os torcedores do Inter deixam bem clara sua insatisfação com o azarado Alessandro Bastoni após a dolorosa eliminação da Itália na Copa do Mundo

Para Alessandro Bastoni, foi uma semana extremamente agitada. O zagueiro de 26 anos foi o bode expiatório da dolorosa eliminação da Itália na Copa do Mundo contra a Bósnia e Herzegovina, devido ao cartão vermelho que recebeu, e depois disso foi aconselhado a deixar seu país natal.

“Agora ele terá que deixar a Itália para sua própria segurança”, afirmou o ex-jogador da seleção Giuseppe Bergomi à Radio Nerazzurra. “Estamos perdendo um talento extraordinário, um dos melhores zagueiros do futebol moderno. Lamento muito, mas acho que, para o seu próprio bem, ele terá que encontrar um clube no exterior.”

No último domingo, Bastoni foi “normalmente” titular na Inter, que derrotou a AS Roma por 5 a 2. No fim das contas, o zagueiro jogou pouco menos de uma hora e, quando foi substituído no segundo tempo, a torcida da Inter se fez ouvir claramente.

Bastoni recebeu, de fato, uma ovação de pé dos torcedores, que assim lhe deram um incentivo. Também o companheiro de equipe Nicolò Barella, que também fez parte do drama da Copa do Mundo com a Itália, ficou visivelmente emocionado ao marcar o 5 a 1.

Chivu também se pronunciou à imprensa italiana sobre a situação de Bastoni. “Ele certamente está decepcionado, mas também feliz por ter recebido apoio de seus companheiros, tanto na seleção quanto no clube. Apesar de sua condição física, ele se colocou à disposição, e para mim, como esportista, isso significa muito.”

“Tenho que dar a ele tranquilidade e confiança, assim como a todos os outros, e deixar claro o que precisa acontecer em campo. Não tenho influência sobre o futuro dele. Sei que ele está muito feliz por estar aqui e fazer parte deste grupo incrível. Ele sempre deu o seu melhor e se dedicou 100%, e isso é o que importa para mim”, afirmou Chivu.

“Cabe a ele decidir sobre o seu futuro, pois todos nós somos responsáveis pelas nossas próprias escolhas. Mas enquanto ele estiver aqui, estou convencido de que dará mais de 100% por nós. Há muitas incertezas no futebol, mas ele demonstrou que é capaz de tomar as decisões certas. O mundo do futebol sempre apreciará um jogador do seu calibre.”