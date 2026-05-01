Os torcedores do Feyenoord reagem em uníssono à foto de Shaqueel van Persie

Boas notícias sobre Shaqueel van Persie. O atacante de 19 anos do Feyenoord está de volta aos treinos, conforme anunciou o clube de Roterdã nesta sexta-feira.

Nas redes sociais, o Feyenoord compartilhou uma foto de Van Persie no campo de treino. “Bem-vindo de volta ao campo, Shaqueel”, diz a legenda.

A publicação está repleta de reações positivas. “Ótimo! Vai lá, garoto!”, comenta alguém. “Sim, espero que ele ainda jogue uma partida”, diz outro. Outro ainda escreve: “Que bom.”

Van Persie Júnior sofreu uma lesão no joelho no final de janeiro, na partida fora de casa contra o Real Betis pela Liga Europa. O atacante saiu de maca do campo e temia-se uma ruptura do ligamento cruzado.

No fim das contas, a lesão não foi tão grave assim. Alguns dias depois, o Feyenoord informou: “A lesão de Shaqueel van Persie foi examinada mais detalhadamente. Os resultados médicos são positivos e indicam que não será necessária uma cirurgia.”

Na ocasião, o atual segundo colocado da VriendenLoterij Eredivisie já havia informado que era “realista que ele ainda pudesse jogar nesta temporada”. O Feyenoord tem mais três partidas nesta temporada: contra o Fortuna Sittard (no próximo domingo), o AZ (10 de maio) e o PEC Zwolle (17 de maio).

Os rotterdames esperam terminar a temporada em segundo lugar, já que isso lhes garante a classificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões. A vantagem sobre o terceiro colocado, o NEC, é atualmente de três pontos.

Pouco antes de se lesionar, Van Persie impressionou contra o Sparta Rotterdam com dois belos gols como atacante, incluindo um de bicicleta. Mas não adiantou para o Feyenoord, que acabou perdendo por 3 a 4 no último minuto.