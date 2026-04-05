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Luciano ValenteESPN
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Os torcedores do Feyenoord não acreditam no que estão vendo na entrevista com Valente: “Ele pode devolver o contrato agora mesmo!”

Volendam x Feyenoord
Volendam
Feyenoord
Eredivisie

Luciano Valente considera que o Feyenoord fez um “ótimo” primeiro tempo, segundo o meio-campista em entrevista à ESPN após o decepcionante empate em 0 a 0 contra o FC Volendam. Essa declaração não foi bem recebida pelos torcedores do Feyenoord.

“Achei o primeiro tempo bastante bom, e isso também tem que acontecer contra o Volendam”, disse o jogador de Groningen, entre outras coisas, na entrevista à emissora paga. “Só que precisamos marcar nosso gol.” Aliás, os rotterdames não tiveram muitas oportunidades de gol na primeira etapa.

Raheem Sterling mandou a bola para fora, passando rente à trave, e Gonçalo Borges chutou por cima da trave a cerca de quinze metros. O FC Volendam, por outro lado, teve uma chance de abrir o placar com Aurelio Oehlers. O ponta chutou na rede lateral após um cruzamento de Joel Ideho.

“Já estamos em dificuldades e, em jogos assim, é preciso realmente aproveitar as oportunidades”, afirma Valente. “Além disso, criamos poucas jogadas e, no segundo tempo, acabamos facilitando um pouco para o Volendam. Eles gostam de jogar no contra-ataque e nós perdíamos a bola com frequência, o que lhes dava vantagem.”

Essas palavras renderam ao meia as críticas de praxe. “Ah, então receio que eu tenha assistido a outra partida”, reage um torcedor do Feyenoord no X. “Valente achou que o primeiro tempo foi bom...”, diz outro, incrédulo. “Pode devolver o contrato agora mesmo!”

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“Estamos em segundo lugar com um jogo não muito bom”, continua Valente na ESPN. “As emoções dos torcedores são compreensíveis, mas não podemos fazer muito a respeito. Temos que seguir semana a semana e temos um único objetivo. Temos um jogo muito importante pela frente. Ainda estamos em segundo lugar, por mais bizarro que isso seja”, conclui ele.

Na próxima semana, a Eredivisie terá uma partida decisiva na disputa pelo segundo lugar e, consequentemente, por uma vaga na Liga dos Campeões. O Feyenoord viajará então para Nijmegen para um confronto direto com o NEC, que está apenas um ponto atrás dos rotterdameses. Enquanto isso, o FC Twente está a quatro pontos do segundo lugar.

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