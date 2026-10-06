A Sport Bild informa uma primeira tendência na diretoria do clube de não renovar o contrato com o grupo de Düsseldorf, que vai até 2027. Um dos principais motivos para uma possível separação seria a relação com a própria torcida. É a ela que Carsten Cramer, promovido recentemente a presidente da diretoria executiva, faz apelos há meses.

A conclusão do acordo em 2024 havia provocado uma onda de indignação entre os torcedores do Dortmund. Na estreia em casa daquela Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt, a "Muralha Amarela" estava coberta com cartazes e faixas, nas quais o recado foi direto. Entre outras mensagens, lia-se "Carvão first, valores second". Além disso, um tanque de papelão estava diante do Signal Iduna Park. O tom do protesto: o grupo, que também fabrica armas, ganha seu dinheiro com a guerra, não com a paz.

Além disso, na assembleia de associados, há dois anos, houve um resultado devastador. 65 por cento dos 855 associados participantes votaram contra o patrocínio. Hans-Joachim Watzke falou depois em um "sinal claro", mas ponderou que queria ouvir o panorama completo de opinião dos mais de 200 mil associados: "Em uma avaliação geral, porém, também preciso considerar, para mim, que isso representa 0,25 por cento dos nossos associados. Sou democrata, aceito o resultado de ontem. Foi um primeiro indicativo." O resultado, de qualquer forma, não era vinculante para o clube.

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Quantia milionária! É isso que a Rheinmetall paga ao BVB

Do ponto de vista financeiro, porém, o fim da parceria seria de fato um baque para o BVB. Por ano, até dez milhões de euros devem ir da Rheinmetall para o Borussia. Apesar das dúvidas citadas por parte dos torcedores de Dortmund, o próprio grupo, no entanto, não tem intenção de encerrar a parceria.

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"Estamos satisfeitos com a parceria e a avaliamos como um sucesso. Ela apoia nossa visibilidade como grupo de tecnologia e como empregador atrativo. Entre nossas colaboradoras e nossos colaboradores, a parceria desperta grande entusiasmo, e as ofertas para o quadro de funcionários têm boa adesão", informou a Rheinmetall, em resposta a uma consulta da Sport Bild. Além disso, teria sido fundado um fã-clube oficial, e campos de futebol para crianças ucranianas teriam sido realizados. "Também foi iniciado o diálogo social pretendido sobre segurança e uma democracia capaz de se defender. Entendemos essa troca como uma tarefa de longo prazo, que continuaremos a acompanhar ativamente", prossegue o comunicado.

A Rheinmetall anunciou que quer decidir em conjunto com o BVB "sobre uma renovação para além de 2027 e o possível alcance do nosso futuro compromisso". O momento das conversas ainda não foi definido. "Neste momento, o foco para nós é dar continuidade com sucesso à parceria em andamento."