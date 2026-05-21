Os torcedores do Ajax estão furiosos e exigem a saída de um jogador do próprio time: "Sabotador!"

O Ajax chegou ao intervalo com uma vantagem de 1 a 0 contra o FC Groningen na semifinal dos playoffs para as competições europeias. Os jogadores de Amsterdã fizeram um excelente primeiro tempo, no qual Davy Klaassen marcou o merecido primeiro gol. Entre os torcedores, porém, é principalmente Wout Weghorst que está no centro das atenções. O atacante desperdiçou várias chances importantes e está sendo duramente criticado pela torcida.

A equipe de García jogou talvez um dos seus melhores tempos das últimas semanas. O Ajax combinou melhor do que nas partidas contra o FC Utrecht e o sc Heerenveen, criou chances e ainda viu um gol de Mika Godts e, mais tarde, um gol de Weghorst serem anulados por impedimento. Por meio de Klaassen, a merecida vantagem finalmente apareceu no placar.

No entanto, Weghorst deve ter ido para o vestiário com um sentimento particularmente insatisfatório. Aos 27 minutos, o atacante foi colocado completamente livre na frente do gol por Godts, mas demorou demais para finalizar, fazendo com que seu chute fosse bloqueado. Pouco antes do intervalo, ele teve novamente uma excelente oportunidade. Após um passe brilhante de Godts, Anton Gaaei colocou a bola na sua frente, mas, cara a cara com Etienne Vaessen, Weghorst chutou direto para o goleiro.

Também na ESPN a atuação de Weghorst foi alvo de críticas. O analista Marciano Vink viu alguns momentos positivos na transição, mas, fora isso, não ficou muito impressionado com o atacante do Ajax. “Algumas vezes ele teve um bom desvio na transição e se movimentou bem, mas esse tipo de momento... você é atacante e é por isso que está lá. Na área, você precisa agir rápido e essas oportunidades precisam ser convertidas.”

Vink destaca, em seguida, o baixo rendimento de Weghorst nesta temporada. “Ele marcou apenas oito gols, e este é o motivo. Às vezes, ele demora demais e é aí que falta a criatividade. Você sabe que o Vaessen sai rápido e fecha o gol. Nesse caso, você precisa dar um toque por cima ou finalizar na altura da coxa com a parte interna do pé.”

No Ajax Showtime também está fervendo. “Weghorst é o verdadeiro sabotador”, escreve alguém. Outro é ainda mais direto: “Por favor, deixem o Weghorst no vestiário e, com sorte, ele logo vai embora de Amsterdã. Que drama esse cara.”

Outros torcedores também não poupam o atacante. “Wout precisa ser substituído imediatamente. Porque isso é inaceitável!!”, escreve alguém. “Chega de Weghorst. Sério, ele é péssimo, fora de controle”, opina alguém, enquanto outro conclui: “Weghorst é simplesmente vergonhoso.”

Outro torcedor resume a frustração com o apelido, que já diz tudo: “E lá vem ele de novo, Wout Wegkans.”

“Com o Kasper Dolberg, já estariam ganhando por 3 a 0”, diz um torcedor. “Esse é exatamente o tipo de jogo para o Dolberg”, opina um torcedor do Ajax, enquanto Dirk afirma: “Coloca o Dolberg e joga com onze.”