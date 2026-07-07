Os torcedores do Ajax culpam em massa um único homem pela saída de Steur

A iminente transferência de Sean Steur para o Newcastle United está dando o que falar entre os torcedores do Ajax. De acordo com o Algemeen Dagblad, o Ajax receberá, incluindo bônus, um valor que pode chegar a nada menos que 27 milhões de euros pelo meio-campista de 18 anos. No Ajax Showtime, os torcedores estão reagindo em massa à notícia.

Embora muitos torcedores lamentem a saída de um jogador formado nas categorias de base, prevalece a sensação de que o Ajax não pode, de forma alguma, deixar essa quantia escapar. Especialmente porque Steur não quer renovar seu contrato, que vence em meados de 2028, apesar de promessas anteriores, muitos torcedores consideram que o clube está agindo com sensatez.

Os torcedores estão impressionados com o valor da transferência. “27 milhões... incrível. Com esse dinheiro, podemos continuar nos fortalecendo e, provavelmente, isso facilitará futuras contratações de grandes nomes.” Outro torcedor reage com descrença: “27 milhões é um bom valor para o Steur! Essa transferência é bizarra.”

Vários torcedores destacam que o valor arrecadado deve ser usado imediatamente para reforçar o elenco. Um torcedor preferia que Steur tivesse ficado, mas também vê as vantagens. “Por outro lado, se isso significa que você pode manter o Godts e ainda reforçar o elenco em posições cruciais, como o 6 e o 9, então não dá para deixar essa chance passar. Principalmente se levarmos em conta que o Steur não quer renovar o contrato.”

Outro torcedor também acha que o Ajax não tem muita escolha. “Para um clube holandês, é claro que essa é uma quantia impossível de recusar por um talento de 18 anos cuja renovação de contrato não vai dar certo.” Vários torcedores esperam que o clube use agora o dinheiro para contratar um novo meio-campista de controle e um atacante.

Ao mesmo tempo, há muitas dúvidas sobre a decisão tomada pelo próprio Steur. “Steur vai ser devorado vivo na Premier League. Que escolha idiota!”, escreve um torcedor. Outro afirma que Steur “ainda não está totalmente maduro”. Outra pessoa, ainda, espera que o meio-campista acabe não tendo sucesso na Inglaterra e escreve: “Nunca mais vamos ouvir falar dele. Vai acabar na Turquia ou na Grécia.”

Torcedores do Ajax criticam o pai de Steur

As negociações contratuais entre o Ajax e Steur se arrastaram nos últimos meses. A comitiva do meio-campista, e principalmente seu pai, teria desempenhado um papel importante na falta de um acordo. Os torcedores do Ajax criticam Steur pai por esse motivo.

Um torcedor escreve: “Steur, por enquanto, está se afogando na Premier League. Ele deveria primeiro se tornar um jogador fundamental no Ajax antes mesmo de pensar em uma transferência. O pai de Steur também deve ter influência nisso. Quando o dinheiro é mais importante do que as ambições esportivas do seu filho...”

Outro torcedor é ainda mais contundente e se refere a “pai Steur, o lobo do dinheiro”, enquanto um terceiro está principalmente feliz por, segundo ele, o Ajax ter “se livrado da confusão com o pai Steur”.