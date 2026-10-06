A França perdia por 1 a 0 para a Bélgica na noite de segunda-feira, aos 60 minutos, quando o técnico Zinedine Zidane decidiu: era hora de Michael Olise. Após o empate marcado por Desire Doue, o superastro de 24 anos do Bayern de Munique somou dois gols e uma assistência em dez minutos, e no fim a França venceu por 4 a 1.

Com isso, Olise estabeleceu várias marcas. Agora, ele é o primeiro jogador da história a registrar dez assistências em um ano-calendário pela seleção francesa. E também o primeiro jogador a participar diretamente de pelo menos um gol em cada uma das quatro primeiras partidas sob o comando de um novo treinador da seleção. No total, Olise esteve envolvido em seis dos sete gols marcados até aqui sob Zidane. Após 29 jogos pela França, ele soma 11 gols e 12 assistências.

Nesta Data Fifa, a Equipe Tricolore conquistou duas vitórias sobre a Bélgica, uma sobre a Turquia e ainda um empate com a Itália. Com isso, a equipe de Zidane lidera seu grupo da Nations League com folga.

Como estão as chances de Michael Olise na Bola de Ouro?

Quando Michael Olise concluiu sua atuação contra a Bélgica, os torcedores no Stade de France entoaram em alto e bom som: "Olise Ballon d'Or! Olise Ballon d'Or!" Ao ser questionado sobre isso na entrevista à TV logo depois, Olise sorriu e respondeu: "Não tenho nada a dizer sobre isso." O técnico Zidane também não quis se manifestar de forma concreta sobre o apelo dos torcedores. "O que ele faz é simplesmente extraordinário", limitou-se a dizer Zidane.

Próximas partidas FCA Bundesliga 09:30 FCB

A Bola de Ouro será entregue em 26 de outubro, no Palladium Theatre, em Londres. Os favoritos são o campeão mundial espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, e o artilheiro inglês Harry Kane, do Bayern de Munique. A Olise são atribuídas apenas chances remotas. Suas atuações atualmente brilhantes, incluindo a exibição de gala contra a Bélgica, aliás, não terão peso na edição deste ano da Bola de Ouro, já que o período de avaliação se encerrou com a final da Copa do Mundo.

Olise agora retorna ao Bayern de Munique, que visita o Augsburg no próximo sábado, pela Bundesliga. Suas atuações pelo clube de Munique nesta temporada têm sido tão espetaculares quanto as pela seleção. Nos primeiros sete jogos oficiais, ele marcou oito gols e deu quatro assistências.