Os títulos de Mário Celso Petraglia como presidente do Athletico

Presidente em exercício desde 1995, Petraglia mudou a história do Athletico e sonha em ser campeão mundial

Mario Cesar Petraglia é um dos cartolas com importância e trabalho mais destacados em um clube brasileiros das últimas décadas. Desde 1995 no comando político do Athletico Paranaense, Petraglia conseguiu elevar o patamar o time de Curitiba e colocar a equipe entre as principais do Brasil.

Quando o empresário assumiu a cadeira de presidente do Athletico Paranaense, o clube ainda se chamava Atlético-PR e disputava a Série B, em 1995. A equipe se sagrou campeã daquela competição, conquistando o primeiro título da 'Era Petraglia'.

A partir daí, o que se viu foi um crescimento pouco a pouco da agremiação curitibana até se tornar uma das principais potências do futebol brasileiros dos últimos anos.

Houve grandes investimentos na infraestrutura do clube, como a construção do centro de treinamento e da Arena da Baixada, um dos principais símbolos do clube.

Finalista da Libertadores da América pela segunda vez na história, o objetivo de Petraglia e do clube é claro: conquistar o Mundial de Clubes.

"Temos consciência que vamos chegar entre os clubes que disputam a Libertadores. É um objetivo todos os anos. Um título que nos possibilita vencer e ir para o Mundial. Nós temos esse objetivo definido", reafirmou Petraglia, em entrevista coletiva no começo de julho.

Quais títulos o Athletico conquistou sob o comando de Petraglia?

Ao todo, foram 15 títulos de maior expressão que o Athletico faturou desde a chegada de Petraglia. São eles: