Os telespectadores estão incrédulos com o clima tenso no elenco da seleção holandesa

Um momento de comemoração de aniversário da seleção holandesa gerou uma quantidade notável de reações nas redes sociais. Em imagens do canal oficial OnsOranje, é possível ver o técnico Ronald Koeman parabenizando o goleiro Mark Flekken pelo seu 33º aniversário. Os espectadores chegaram à mesma conclusão, em grande parte sarcástica: o entusiasmo parece estar bem longe.

A seleção holandesa está atualmente em Kansas City, onde a equipe se prepara para a Copa do Mundo. No domingo à noite está marcada a primeira partida contra o Japão.

No vídeo, a seleção se reuniu no vestiário, e então Koeman toma a palavra. “Bom dia a todos. Temos um aniversariante entre nós. Parabéns. Aqui está. Aproveite o dia e espero que isso também te faça feliz”, diz o técnico enquanto entrega um presente a Flekken. O que exatamente o goleiro recebe permanece incerto, pois o presente não é aberto.

Em seguida, Flekken se dirige aos seus companheiros de equipe. “Em primeiro lugar, obrigado a todos pelos parabéns. Um dia no meio de vocês é sempre maravilhoso. Estamos diante de um torneio muito bonito. Acho que podemos criar lembranças muito bonitas aqui. Temos um grupo incrível, muitas qualidades, e vamos tirar o melhor proveito disso”, afirma o goleiro da Oranje.

Após seu breve discurso, segue-se um aplauso dos jogadores internacionais presentes. Os espectadores ficam surpresos com o vídeo. Nos comentários, muitos observam que, na opinião deles, o encontro transmite pouca energia.

“Parece superanimado por lá”, escreve um torcedor de forma significativa abaixo do vídeo. Outro seguidor comenta: “Eles estão animados!” Outro reage: “O clima está ótimo!”

Um outro torcedor afirma: “O que me chama a atenção é que tudo parece tão estático, pouca diversão, principalmente muita pressão. Claro que isso é apenas um pequeno trecho de todo o dia, mas não dá a sensação de que essa equipe vai surpreender. Bem, ou seja, vamos ser CAMPEÕES DO MUNDO!”, escreve ele.

Flekken também recebe críticas. “Parece que esse presente saiu do próprio bolso dele, que entusiasmo”, diz uma das reações. Outro usuário escreve: “Nossa, que orador… o entusiasmo e a paixão por vencer transbordam da minha tela.”







