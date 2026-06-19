Os telespectadores estão completamente cansados de um jogador durante o jogo entre Estados Unidos e Austrália

No X, o árbitro Felix Zwayer e sua equipe estão na mira das críticas. Na partida entre os Estados Unidos e a Austrália (2 a 0), ele teria tomado uma série de decisões equivocadas.

O árbitro viu a seleção anfitriã derrotar os australianos já no primeiro tempo. Graças a um gol contra de Cameron Burgess e a um cabeceio do lateral Alex Freeman, os americanos se classificaram para a segunda fase da Copa do Mundo.

Sebastian Berhalter pareceu tocar na bola com o braço quando o meio-campista saltou para disputar uma bola aérea com Nestory Irankunda. Zwayer não marcou pênalti e, segundo o VAR, essa foi a decisão correta, pois a bola não ultrapassou a linha.

Além disso, Connor Metcalfe foi derrubado por Tyler Adams, depois que Irankunda cabeceou a bola para trás e tentou recuar. Adams então pisou no tornozelo de Metcalfe, mas, mais uma vez, os australianos não receberam pênalti.

Embora os Socceroos tenham perdido, segundo os telespectadores, eles mereciam dois pênaltis. “Será que estou vendo tudo errado ou a Austrália já deveria ter recebido dois pênaltis?”, escreve alguém. “O VAR tem medo de Donald Trump”, opina outro.

“Aquele árbitro alemão já foi suspenso por manipulação de resultados, dá para entender na hora o porquê”, postou um espectador da partida. As críticas a Zwayer são frequentes no X. “O árbitro está começando a tomar decisões bastante duvidosas a favor de uma das duas seleções. Fico curioso para ver, se os Estados Unidos avançarem, se isso é coincidência ou se vai se tornar uma ‘tendência’.”

Também comentários como “Que vergonha essa arbitragem…” e “Esse árbitro é um apitador de time da casa sem valor” são ouvidos na plataforma. Além disso,Zwayer teve um papel marcante de outra forma, pois, nos acréscimos, caiu no gramado com cãibras.