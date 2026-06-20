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NEDSWENOS
Jeroen van Poppel

Traduzido por

Os telespectadores da seleção holandesa estão mudando para canais estrangeiros devido a um problema irritante na NOS

Países Baixos x Suécia
Países Baixos
Suécia
Copa do Mundo

A Holanda começou muito bem o jogo da Copa do Mundo contra a Suécia na noite de sábado. Graças a dois gols marcados logo no início por Brian Brobbey, a equipe do técnico Ronald Koeman logo abriu uma vantagem confortável de 2 a 0 em Houston. Nas redes sociais, porém, durante o primeiro tempo, o assunto mais comentado foi outro: o som da transmissão da NOS.

Brobbey precisou de apenas cinco minutos para deixar sua marca na partida. Após um bom trabalho preparatório de Cody Gakpo, o atacante apareceu diante do gol sueco e empurrou a bola para o fundo da rede à queima-roupa. Com isso, ele garantiu à Seleção Holandesa um início de sonho.

Ainda antes de completarem-se vinte minutos de jogo, Brobbey marcou novamente. Desta vez, o cruzamento veio de Denzel Dumfries pela direita e o atacante estava mais uma vez no lugar certo para finalizar. A Seleção Holandesa parecia, assim, ter colocado as coisas em ordem logo no início.

Muitos telespectadores ficaram absolutamente insatisfeitos com a transmissão da NOS no canal NPO 1 no sábado. “É impressão minha ou o som do estádio está muito baixo? Sinto falta de um pouco de clima”, escreve Bianca. Sua reclamação não foi isolada, pois logo surgiram reações semelhantes de outros telespectadores.

Marleen compara a transmissão com canais estrangeiros. “Tão chato no NPO 1. Sinto falta do barulho da torcida”, escreve ela. “Na ARD alemã já é melhor, e na BBC One a experiência é boa. Lá dá para ouvir todos aqueles torcedores.”

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Outro usuário também menciona a transmissão da BBC. “Na BBC, agora dá para ouvir e ver que todo o estádio está vaiando por causa do intervalo comercial”, escreve ele. Em seguida, ele criticou duramente a NOS, que, segundo ele, não transmitiu adequadamente a experiência do estádio.

“Ei, NPO1, arrumem esse som”, escreve outra pessoa.

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