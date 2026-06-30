Os telespectadores da partida entre Holanda e Marrocos ficam extremamente irritados com exatamente a mesma coisa em menos de um minuto

Na noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos, a seleção holandesa não foi nada bem recebida no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México. Antes mesmo do início da partida, ouviram-se assobios altos durante a apresentação dos jogadores da seleção holandesa e o hino nacional da Holanda. Também durante a partida, as vaias continuaram praticamente sempre que a Holanda ficava com a posse de bola, para irritação de muitos telespectadores.

A atmosfera marcante no estádio também não passou despercebida na Holanda. Nas redes sociais, as reações começaram a surgir quase que imediatamente, com muitos telespectadores incomodados com os assobios constantes vindos das arquibancadas. Menos de um minuto após o pontapé inicial, o barulho já era um assunto muito comentado no X.

A recepção hostil à Seleção Holandesa parece se explicar, em grande parte, pela presença de muitos torcedores mexicanos. No México, a dor da controversa eliminação contra a Holanda na Copa do Mundo de 2014 ainda persiste. Naquela época, a Seleção Holandesa recebeu um pênalti no final da partida após uma disputa com Arjen Robben, e a frase que se tornou icônica, “No era penal” (“Não foi pênalti”), se transformou em um slogan muito usado entre os torcedores mexicanos.

Por isso, muitos torcedores locais parecem estar torcendo pelo Marrocos nesta segunda-feira à noite. Também há torcedores marroquinos presentes que se fazem ouvir com veemência.

No X, predomina principalmente a irritação com o clima no estádio. Muitos espectadores consideram os assobios contínuos antidesportivos e perturbadores, enquanto outros acham que isso prejudica a imagem de uma partida da Copa do Mundo. O barulho constante é claramente audível durante a fase inicial, praticamente a cada toque de bola da Seleção Holandesa.

“Que clima horrível no estádio. Indigno de uma partida da Copa do Mundo”, escreve Diego. Claudia se pergunta em voz alta: “Eles não vão ficar assobiando e gritando durante toda a partida, vão? Tão infantil e antidesportivo.”

Emily também concorda: “Os assobios antipáticos começaram de novo. Infantil.”

“Que público legal, esse”, escreve alguém com clara ironia. Serge também critica o comportamento e observa que “os assobios constantes contra o adversário” estão de novo em destaque.



