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Jeroen van Poppel

Traduzido por

Os telespectadores americanos não entendem nada e, de repente, durante a partida contra a Austrália, começam a pesquisar em massa uma palavra no Google

Estados Unidos da América x Austrália
Estados Unidos da América
Austrália
Copa do Mundo

Os Estados Unidos estão com uma vantagem confortável de 2 a 0 na metade da partida contra a Austrália pela Copa do Mundo. Curiosamente, nos momentos finais do primeiro tempo, o foco não foi apenas no jogo, mas também nas regras. De acordo com o Google Trends, os americanos pesquisaram em massa a palavra “offside”, ou seja, impedimento, durante a partida.

O pico de buscas ocorreu após o segundo gol dos americanos naquela noite. Alex Freeman marcou de cabeça aos 43 minutos, fazendo 2 a 0, mas o bandeirinha levantou a bandeira imediatamente por impedimento. Por isso, a princípio, parecia que o gol não seria validado.

O gol surgiu de uma jogada de bola parada. Uma cobrança de falta de Antonee Robinson chegou a Sergiño Dest na entrada da grande área, e seu chute foi desviado, indo alto para o alto. Freeman foi o mais rápido a reagir e cabeceou para o gol à queima-roupa.

Após a intervenção do VAR, o gol acabou sendo validado. O árbitro de vídeo constatou que Freeman não estava em posição de impedimento quando a bola chegou até ele (ao contrário do companheiro de equipe Folarin Balogun, que não participou ativamente da jogada), e o gol foi então validado.

Isso causou muita confusão entre os telespectadores americanos, que, em seguida, procuraram em massa o significado de “offside”, conforme revelam números notáveis do Google.

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Para os Estados Unidos, isso significou uma recompensa merecida por um primeiro tempo forte. A equipe do técnico Mauricio Pochettino mostrou-se ansiosa desde o pontapé inicial e pressionou a Austrália com frequência. Os Socceroos tiveram visível dificuldade para sair dessa pressão e ficaram em desvantagem logo no início, com um gol contra de Cameron Burgess.


Google Trends


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