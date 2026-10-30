A seleção do Marrocos se prepara para disputar uma nova etapa em sua trajetória nas eliminatórias africanas de classificação para as finais da Copa Africana de Nações de 2027, em meio à expectativa pela divulgação dos nomes com os quais Mohamed Ouahbi, técnico do Marrocos, vai contar nos dois confrontos aguardados contra o Níger no próximo mês de novembro.

Nesse contexto, Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, realiza na próxima quarta-feira uma entrevista coletiva na sala de conferências do Complexo Mohammed VI de Futebol, para anunciar a lista dos jogadores que serão convocados para a próxima concentração preparatória, com vistas a disputar as duas partidas.

O período de treinamentos está previsto para começar na segunda-feira, dia 9 de novembro de 2026, quando a seleção do Marrocos iniciará seus preparativos para os dois confrontos diante da seleção do Níger, marcados para os dias 13 e 17 de novembro, pelas disputas da terceira e quarta rodadas do Grupo 1 das eliminatórias africanas de classificação para as finais da Copa Africana de Nações de 2027.

O primeiro confronto será disputado no dia 13 de novembro no gramado do Estádio Mohammed V, na cidade de Casablanca, enquanto o Estádio Príncipe Moulay Abdellah, na capital Rabat, recebe a segunda partida no dia 17 de novembro, em um confronto no qual o Marrocos busca dar continuidade à sua trajetória nas eliminatórias e alcançar seus objetivos antes do término das disputas.