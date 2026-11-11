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Oito vitórias consecutivas em todas as competições, um time que funciona como um bloco único e um espírito coletivo que o Real Madrid não via havia anos. Por trás dessa transformação impressionante, está um único homem e quatro decisões que viraram de cabeça para baixo o rumo do clube merengue.

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Em uma análise de destaque durante seu programa de rádio "El Tertulión" na emissora Cope, o renomado jornalista Manolo Lama, ao lado de Juanma Castaño, destacou os reais motivos por trás da atual sequência de vitórias do Real Madrid, afirmando que o sucesso não veio por acaso, mas é resultado da "tomada de quatro decisões acertadas pelo técnico José Mourinho", que, segundo ele, "dominou por completo".

A primeira decisão: Valverde, o lateral que não gostava da posição

A primeira dessas decisões, segundo Lama, foi escalar Fede Valverde na posição de lateral-direito, uma mudança na qual o técnico português teve papel decisivo, pois o "convenceu" a aceitar a nova função, apesar de Valverde ter admitido anteriormente que não gostava de atuar nessa posição.

Mas Mourinho, com sua conhecida habilidade de persuasão, transformou o que parecia um castigo em uma arma tática. Assim, Valverde passou a dar ao time o equilíbrio defensivo, a força física e as arrancadas ofensivas vindas de trás, tornando-se uma das cartas mais importantes da equipe nos grandes jogos, e provando que o grande técnico é aquele que enxerga no jogador o que o próprio jogador não vê em seu espelho.

A segunda decisão: dois talentos inseparáveis

Já a segunda decisão foi "escalar juntos dois jogadores talentosos, Bernardo Silva e Arda Güler", um passo que Lama considerou um ponto de virada na configuração ofensiva do time.

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Com a dupla atuando junta, o Real Madrid passou a ter duas mentes criativas no meio-campo, capazes de fazer a diferença no último terço, de conectar as linhas com fluidez e de dar ao time um maior controle sobre o ritmo da partida, depois de ter sofrido anteriormente com a falta de soluções diante de equipes defensivamente fechadas.

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A terceira decisão: um bom começo com Vinicius

No terceiro ponto, Manolo Lama destacou o "bom começo" do técnico português com Vinicius Junior, a estrela brasileira atualmente suspensa por quatro partidas após ser expulso no jogo contra o Villarreal.

Embora a suspensão tenha privado o time de seu maior destaque no período recente, a forma como Mourinho lidou com Vinicius desde o primeiro dia, dando-lhe confiança e liberdade aliadas ao comprometimento coletivo, foi um dos motivos que ajudaram o jogador a apresentar seu melhor nível, tornando-o mais maduro para lidar com a pressão e as provocações.

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A quarta decisão: a maior conquista

Mas, para Manolo Lama, a quarta chave é a "mais importante", considerando-a a conquista mais destacada do técnico português e, na verdade, aquilo que diferencia Mourinho de qualquer outro treinador.

O jornalista afirmou que Mourinho: "convenceu dez jogadores do time da necessidade do trabalho coletivo para que a equipe tenha sucesso, e de que não há problema se o atacante não correr, mas os outros dez jogadores precisam correr".

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Lama se estendeu na explicação dessa ideia, afirmando que essa é a verdadeira conquista do técnico português. Também destacou a diferença que isso faz no esforço coletivo do time, explicando que "não é a mesma coisa se um jogador não correr em uma partida do que se dois não correrem", um equilíbrio que o Real Madrid conseguiu alcançar nesta temporada.

Um time que funciona em harmonia

Com essas quatro decisões, o Real Madrid deixou de ser um conjunto de estrelas para se tornar um time que funciona em harmonia, em que cada jogador conhece seu papel e cada jogador corre por seu companheiro.

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Mourinho não mudou apenas a escalação, mas também a mentalidade; ele convenceu as estrelas a se sacrificarem, convenceu os reservas de que eram titulares e convenceu a todos de que a vitória não é construída por um único jogador, e sim por dez jogadores correndo como um só homem. E, se esse caminho continuar, oito vitórias consecutivas podem ser apenas o começo de uma história maior que Mourinho escreverá em Madri.