Os reservas do Flamengo que seriam titulares em outros grandes times do Brasileirão

O "time B" do Fla vai fazendo bonito quando acionado e mostra o poderio do elenco rubro-negro

Um dos grandes favoritos aos títulos de Libertadores e Copa do Brasil em 2022, o Flamengo também começa a ver o Brasileirão com certa esperança. Desde a chegada de Dorival Júnior, o time emplacou uma grande sequência de vitórias e bons resultados que alavancaram a posição do rubro-negro na tabela de classificação. E em boa parte das vezes, os pontos somados no Campeonato Brasileiro foram conquistados sem que o time contasse com a força máxima de seu elenco.

A escalação de uma equipe alternativa no Brasileirão foi a escolha da comissão técnica de Dorival para lidar com o calendário apertado. Além das vitórias e boas exibições obtidas e apresentadas, também mostra o tamanho do poderio rubro-negro frente a outros elencos de várias das principais equipes do nosso país. Nomes como Marinho e Everton Cebolinha, por exemplo, são reservas deste Flamengo mas seriam titulares em praticamente qualquer outro time do Brasil com exceção, talvez, a Palmeiras e Atlético-MG.

Pensando nisso, nós listamos quais destes reservas flamenguistas poderiam ser titulares em outros dos principais times da nossa primeira divisão.

Em primeiro lugar, é importante destacar aqui o que consideramos como time titular do Flamengo em 2022. A tarefa é difícil entre o que se considera como “time ideal” com aquele que mais vezes entrou em campo. Há também a situação de Bruno Henrique, que é titular mas sofreu uma grave lesão que acabou dando a Pedro, antes reserva, enfim um espaço constante na lista de escolhas iniciais do treinador. É por isso que aqui vamos listar mais de 11 nomes em que colocamos o “rótulo” de titular na equipe rubro-negra.

O Flamengo mais próximo do ideal neste 2022 tem os seguintes nomes Santos; Rodinei, David Luiz, Léo Pereira (Rodrigo Caio), Filipe Luís (Ayrton Lucas); Everton Ribeiro, Thiago Maia, João Gomes; Arrascaeta; Pedro (Bruno Henrique), Gabigol.

Em segundo lugar, é importante também destacar o perfil dos jogadores reservas aqui listados: eles estão entre os destaques positivos do Flamengo nesta campanha de Brasileirão. As avaliações deles estão baseadas em números, mas também no que já apresentaram ao longo de suas respectivas carreiras – dentre os atletas mais consagrados – especialmente levando em consideração quem atua na defesa, uma vez que estatísticas não costumam explicar com tanta clareza o que faz de um zagueiro um bom zagueiro.

Reservas que teriam vaga em outros grandes do Brasileirão

Arturo Vidal é o primeiro da lista, uma vez que foi reserva na maior parte destes seus primeiros jogos pelo Rubro-Negro. A expectativa é que o chileno venha a conseguir uma vaga entre os titulares, mas ainda não tem sido o caso. Thiago Maia e João Gomes, particularmente, têm dificultado a vida do veterano chileno. De qualquer forma, não há dúvidas de que Vidal seria titular em quase todos os times deste Brasileirão – e o mesmo pode ser falado sobre Thiago Maia ou João Gomes no atual momento.

O goleiro Diego Alves é outro que também poderia brigar por uma vaga de titular em outros times grandes no nosso Brasileirão. O veterano, que perdeu espaço no Flamengo, não deixa nada a desejar às opções que clubes como São Paulo ou Internacional, por exemplo, possuem.

Já o lateral-direito Matheuzinho é dono de estatísticas comparáveis às de outros de sua posição que também são titulares em clubes como Botafogo (Daniel Borges, Saravia), Fluminense (Samuel Xavier), Athletico-PR (Khellven) e São Paulo (Rafinha). Além de ter boas ações defensivas a jovem cria da base rubro-negra soma duas assistências nesta Série A, número superior a, por exemplo, de Madson, do Santos.

Zaga que esteve em campo nos 5 a 0 sobre o Athletico-PR, Pablo e Fabrício Bruno talvez só não seriam candidatos à titularidade do Palmeiras. São fortes pelo alto e têm experiências em outros grandes clubes.

No ataque, Marinho e Lázaro possuem mais participações diretas em gols (seis cada um, entre gols e assistências) do que nomes importantes do Corinthians (Gustavo Mosquito), Santos (Ângelo, Ângulo), Atlético-MG (Savarino) e Inter (Taison), por exemplo. E ainda que Everton Cebolinha ainda não tenha estufado as redes no Brasileirão, fica na lembrança o futebol apresentado por ele há pouco tempo pelo Grêmio e seleção brasileira.

A lista aqui apresentada não abrange todos os nomes e nem se propõe a analisar minuciosamente cada um dos nomes, mas é um rápido exercício que mostra o grande poderio do elenco flamenguista. E ainda tem gente nova, contratada nesta segunda janela de transferências, para estrear.