Os reservas do Arsenal são os mais fortes da Europa... e Rice iguala o recorde histórico de Arteta

O Arsenal colocou um pé nas semifinais da Liga dos Campeões, após conquistar uma valiosa vitória fora de casa contra o Sporting de Lisboa, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O Arsenal aguarda a decisão da eliminatória na partida de volta, que será disputada no Emirates Stadium no dia 15 de abril. O vencedor enfrentará nas semifinais o vencedor do clássico espanhol entre Barcelona e Atlético de Madrid.

De acordo com os números da "Opta", Declan Rice recuperou a bola 13 vezes contra o Sporting de Lisboa; esse é o maior número registrado por um meio-campista do Arsenal em uma partida da fase eliminatória da Liga dos Campeões desde que Mikel Arteta (atual técnico da equipe) fez o mesmo contra o Bayern de Munique em fevereiro de 2013 (também 13 vezes).

Considerando o gol da vitória marcado por Kai Havertz com assistência de Gabriel Martinelli, este é o quarto gol do Arsenal na Liga dos Campeões nesta temporada que vem (marcado ou assistido) por jogadores reservas; o maior número para qualquer time em uma única temporada na história da competição.

Os reservas do Arsenal contribuíram para 38 gols em todas as competições nesta temporada (24 gols e 14 assistências), mais do que qualquer outro time nas cinco principais ligas da Europa.