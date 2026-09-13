Os gols do Bayern foram marcados por Karl, após bela assistência do destaque Saibari (26'), e Harry Kane (72'). Maurice Krattenmacher, que neste verão trocou o FCB pelo Elversberg depois de dois empréstimos, fez o gol de empate momentâneo (62') para a equipe do Sarre. O técnico do Bayern, Vincent Kompany, que havia rodado o time em sete posições em comparação com o 5 a 0 sobre o Bodö/Glimt na Champions League, fez logo quatro substituições após o empate, e com sucesso. Os jogadores que saíram do banco, liderados por Joshua Kimmich, acordaram os companheiros.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Jonas Urbig

Fez sua primeira partida na liga na terceira rodada da Bundesliga, depois de já ter podido atuar na Copa da Alemanha. Não teve chance no 1 a 1. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Josip Stanisic

Ele também pôde começar pela primeira vez nesta temporada na Bundesliga. Teve, sim, seus toques na bola e distribuiu os passes com segurança. Mas nada além disso. Nota: 4.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Dayot Upamecano

Um dos apenas quatro jogadores que também haviam começado como titulares contra o Bodö/Glimt. Teve sorte de o suposto gol de empate de Cole Campbell, aos 44 minutos, ter sido anulado por impedimento. Aparentemente, ele havia subestimado a jogada. Perdeu o duelo decisivo aos 61 minutos, permitindo que a bola chegasse a Krattenmacher, livre, que marcou o bonito 1 a 1 contra o clube em que foi formado. Nota: 4.

FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Minjae Kim

Quase marcou contra no primeiro ataque do Elversberg, quando dominou o cruzamento e mandou a bola mais em direção ao próprio gol do que para fora. Inicialmente teve alguma dificuldade contra Noah Darvich, acionado cedo e veloz, mas cresceu ao longo da partida, não se poupou nos duelos e assim também venceu seus confrontos. Nota: 3.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Nathaniel Brown

Depois de ainda ter sido testado como camisa 10 bem no início da temporada, substituiu Alphonso Davies na sua posição de origem, na lateral esquerda, diante do time promovido. Mais participativo do que Stanisic, também avançou muitas vezes para o meio-campo e para a faixa central. Mas também caiu de rendimento no segundo tempo e teve de sair após o 1 a 1. Nota: 4.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Tom Bischof

Pôde fazer sua estreia como titular nesta temporada da Bundesliga no lugar de Joshua Kimmich. Jogou de forma extremamente discreta, e na dúvida preferiu um passe lateral seguro a tentar qualquer coisa arriscada ou mesmo criativa. Teve de sair após o 1 a 1. Nota: 4,5.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Aleksandar Pavlovic

Conseguiu a primeira chegada perigosa dos bávaros aos 11 minutos, com um chute colocado. Esteve muito com a bola e, como sempre, a passou com bastante segurança aos companheiros. Mas também teve muita sorte de seus dois cabeceios infelizes contra Darvich, que foram direto no caminho de Campbell, terem sido interpretados não como uma jogada intencional, mas como erro técnico ou, de todo modo, jogadas não intencionais. Caso contrário, o Elversberg teria feito o 1 a 1 pouco antes do intervalo. Pôde permanecer em campo depois do verdadeiro 1 a 1 do Elversberg, também melhorou e, após uma boa arrancada, deu a assistência para o 2 a 1 de Harry Kane. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Lennart Karl

Começou na ponta direita, como já havia acontecido no 0 a 0 contra o Schalke. Um passe displicente aqui, uma perda de bola ali. Mas então, aos 26 minutos, saiu mesmo o gol de abertura após o inteligente passe de Saibari por toda a área. Foi um dos poucos do Bayern que ainda se esforçaram bastante também no segundo tempo, mas mesmo assim teve de sair após o 1 a 1. Nota: 3,5.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Michael Olise

Depois de ter alcançado nível de classe mundial contra o Bodö/Glimt, quando pôde atuar como camisa 10, começou no centro contra o time promovido. No primeiro tempo, porém, estava tão longe da classe mundial quanto a acusação de que ele seria falante demais em entrevistas está da realidade. Nenhum drible, apenas um passe progressivo e, em compensação, sete perdas de bola. No segundo tempo, inicialmente não esteve melhor. Mas acordou após o 1 a 1 e a troca quádrupla. Primeiro desperdiçou o 2 a 1 após passe de Diaz, porque seu chute ainda foi tirado, e depois teve azar quando sua bela cavadinha bateu no travessão e voltou ao gramado. Mas depois também participou do 2 a 1 de Kane e da maioria das cenas perigosas do Bayern. Nota: 4.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Ismael Saibari

Aos oito minutos, encontrou na área um espaço talvez do tamanho de um selo e acionou Karl, que imediatamente tocou para Harry Kane. Ele só acertou a bola de verdade na segunda tentativa, de modo que os jogadores do Elversberg já haviam se reorganizado, mas o passe de Saibari seguiu sendo excelente. Assim como sua assistência para o 1 a 0, quando tirou seu marcador da jogada com uma pedalada, arrancou da esquerda em direção à área e passou a bola com inteligência para o lado direito da área. Harry Kane, no meio, ainda deu um leve toque na bola, Karl apareceu em velocidade e marcou. Compensa seu déficit de velocidade com ações inteligentes como essas e sua visão de jogo. Incansável e participativo, foi o melhor jogador do Bayern até o 1 a 1. Nota: 2,5.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Harry Kane

No 1 a 0, deixou a finalização e o gol para Karl, que estava ainda melhor posicionado, mas ainda deu um leve toque na bola na direção de Karl. Deu seus melhores passes em zonas mais recuadas do meio-campo e desta vez foi mais um camisa 8 do que um camisa 10, quanto mais: centroavante. Diante do gol, inicialmente pareceu um pouco infeliz, e depois estava ligeiramente impedido em seu suposto 2 a 0. Também pôde permanecer após o 1 a 1 e mais uma vez se revelou o seguro de vida do Bayern, ao fuzilar a bola para fazer o bonito 2 a 1. Foi seu primeiro gol nesta temporada da Bundesliga, e um extremamente importante. Nota: 2,5.

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FC Bayern, notas do FCB contra o SV Elversberg: Os reservas que entraram

Joshua Kimmich: Entrou após o 1 a 1, assumiu o jogo imediatamente e entrou imediatamente em modo chefe. Nota: 2.

Luis Diaz: Entrou após o 1 a 1 no lugar de Saibari e continuou de onde havia parado por último: desperdiçando chances. Tentou de calcanhar aos 66 minutos dentro da pequena área, mas praticamente não conseguiu colocar força no chute. Qualquer outro chute provavelmente teria sido melhor. Depois teve azar em seu passe para finalização de Olise. Nota: 3,5.

Jamal Musiala: Depois de sua atuação dos sonhos contra o Bodö/Glimt na quinta-feira, desta vez começou no banco contra o Elversberg para trabalhar a forma física. Entrou após o 1 a 1 no lugar de Karl. Nota. 3,5.

Alphonso Davies: Ele também entrou após o 1 a 1 como parte da troca quádrupla, substituiu Brown e também tentou construir jogadas de maneira decente. Perdeu a chance do 3 a 1 dez minutos antes do fim. Nota: 3.