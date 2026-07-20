A seleção espanhola deu à Argentina uma lição inesquecível sobre a arte do futebol, após impor um cerco constante durante os 120 minutos da final da Copa do Mundo de 2026.

A “La Roja” conquistou o título da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, ao derrotar a Argentina por 1 a 0, no último domingo.

A partida foi unilateral, segundo as estatísticas: a posse de bola ficou em 68% contra 32%, e os espanhóis chutaram 20 vezes, sendo 11 delas na trave ou na rede, contra apenas 3 chutes da seleção argentina, nenhum dos quais acertou o gol de Unai Simón.

Analisando a partida, percebemos que quatro jogadores espanhóis foram os principais responsáveis por esse domínio esmagador: o excelente zagueiro Pau Cubarsi, que recebeu o prêmio de melhor jogador jovem do torneio;

Além do principal motor da equipe, Rodri, o maestro do meio-campo e melhor jogador do torneio, e de Dani Olmo, sem esquecer do reserva Pedri, que entrou no segundo tempo.

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Koparsi deu 121 passes precisos de um total de 126, com uma taxa de sucesso de 96%; e não se limitou apenas a recuar, mas também a romper as linhas adversárias de forma contínua.

Rodri realizou 101 passes precisos de um total de 106, com uma taxa de sucesso de 95%. Ele detém a maior média de passes da história do futebol mundial, com 1.394 passes, superando o lendário brasileiro Dunga.

Já Olmo foi a arma letal no meio-campo adversário, com seus movimentos entre as linhas e a criação de ângulos de passe para seus companheiros. Ele realizou 21 passes precisos de um total de 25, dos quais 16 no terço ofensivo da Argentina, além de duas tentativas de chute e três dribles bem-sucedidos.

A entrada de Pedri, após uma hora de jogo, significou o domínio absoluto do meio-campo, onde ele controlou o ritmo de todas as formas, com 57 passes precisos de um total de 61, uma taxa de sucesso de 93%, incluindo 42 passes no campo adversário.

A seleção “La Roja” conseguiu impor domínio absoluto sobre a Argentina durante toda a partida por meio do “jogo posicional” e da pressão combinada ao longo dos 120 minutos.