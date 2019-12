Os recordes que Messi deve bater em 2020: Pelé, Xavi e outros podem ser superados

Atacante argentino é o atual melhor do mundo e tem planos de manter a hegemonia no próximo ano

Lionel Messi não cansa de acumular números impressionantes, gols, títulos e momentos marcantes. O atacante argentino vê 2020 como um ano chave para bater vários recordes. Um levantamento da Goal mostra quais são os principais números que o camisa 10 do pode superar.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Gols por um mesmo clube

Esse é considerado o recorde mais importante, pois, além de tudo, ele corresponde diretamente a um número estabelecido por Pelé. De acordo com a contagem europeia, ou de "jogos oficiais", Pelé marcou 643 tentos pelo . Messi, por outro lado, já balançou as redes 618 vezes pelo Barcelona. Apenas 25 gols separam o número do argentino ao do brasileiro. Contando os chamados jogos "não oficiais", o eterno camisa 10 do fez 1091 gols, número que dificilmente será batido.

oficiais pelo Barcelona

Nesse quesito, Messi também corre para bater o número de outra lenda do futebol mundial: Xavi Hernández. O meia espanhol fez 767 jogos com a camisa blaugrana, enquanto o argentino já tem 705. Apenas 62 partidas separam o antigo número 6 do atual camisa 10.

Partidas em competições da UEFA

O atual detentor do recorde de mais jogos na , contado fase de grupos e mata-mata, além da Supercopa da Europa, é o goleiro Iker Casillas, com 188 participações. Lionel Messi já tem 140 e pode aumentar a marca, embora é quase impossível conseguir ultrapassar o ex- nessa temporada.

Gols em mais temporadas consecutivas da Champions League

Essa é uma marca a ser alcançada por poucos. O atual detentor do recorde é o galês, Ryan Giggs, que balançou as redes em 16 temporadas consecutivas. Desde sua estreia em 2005, Messi fez gol em todas as edições e já acumula 15 temporadas balançando as redes.

Mais gols em uma única temporada europeia

Quem tem a melhor marca de uma temporada goleadora em uma temporada nas competições europeias é Radamel Falcao, quando fez 18 gols em 2010/11. Já a melhor marca de Messi é da temporada seguinte, quando marcou 14 tentos.

Conquistar a sétima Bola de Ouro

Ele já é o único jogador a conquistar seis vezes a Bola de Ouro. Agora tenta bater o próprio recorde e se isolar ainda mais como o jogador mais vezes melhor do mundo.

Conquistar a sétima Chuteira de Ouro

É um caso similar ao do tópico anterior, mas com uma diferença importante: não se trata de votos recebidos e sim de gols marcados. Mais uma vez, Messi é o único jogador a conquistar o prêmio em seis oportunidades. A Chuteira de Ouro premia o jogador com mais gols nas ligas europeias.

Jogador com mais títulos da história

O jogador que mais levantou troféus na história do futebol é seu antigo companheiro de Barça, Daniel Alves. O jogador do conquistou 40 títulos de campeão, enquanto Messi tem 34. Essa é outra marca que é quase impossível ser batida nessa temporada, mas o argentino pode colar bem no brasileiro.