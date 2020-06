Os recordes que Messi ainda pode quebrar pelo Barcelona na temporada

Temporada na Espanha volta nesta quinta-feira e o camisa 10 do Barça pode fazer história como artilheiro e capitão

Leo Messi foi o grande protagonista do nesta paralisação do futebol na , seja por optar não sair do Barcelona após a temporada ou pela incerteza de sua presença no jogo contra o Mallorca devido uma lesão . Mas o argentino deve atuar nesta partida e ele tem motivações para escrever história neste retorno pós-pandemia.

O craque do Barça pode fazer história tanto como artilheiro quanto como capitão: Messi pode pleitear pelo sétimo troféu Pichichi, algo que ninguém nunca conseguiu, além de tentar vencer Lewandowski na corrida pela Chuteira de Ouro . Além disso, o camisa 10 pode levar sua primeira Liga dos Campeões como capitão blaugrana.

O Troféu Pichichi é entrege pelo jornal Marca ao final de cada temporada de LaLiga. O argentino já venceu este prêmios seis vezes, empatado com Telmo Zarra como maiores vencedores. Messi levou o prêmio nas últimas três temporadas e pode igualar Hugo Sánchez com quatro Pichichis consecutivos.

Para levar este prêmio e se isolar como maior vencer, Messi precisa manter o bom nível que vinha tendo antes da paralisação. Ele é o artilheiro de LaLiga com 19 gols, cinco a mais do que o segundo colocado, Karim Benzema.

A missão de levar mais uma Chuteira de Ouro é um pouco mais complicada. Robert Lewandowski, do de Munique, é o grande artilheiro na Europa no momento, com 30 gols, enquanto que Messi tem 19. Porém, ainda faltam 11 rodadas do Campeonato Espanhol e o argentino enfrentará adversários que ele costuma marcar muitos gols.

Nesta temporada, no primeiro turno de LaLiga, Messi fez quatro gols contra o , além de ter anotado hat-tricks contra o e Mallorca, adversários que ele enfrentará novamente nos jogos restantes para o fim do campeonato.

Um outro objetivo pessoal do camisa 10 é voltar a vencer a Liga dos Campeões , torneio que ele não vence desde 2015. Desta vez, porém, Messi pode levantar a Orelhuda como capitão pela primeira vez. Carles Puyol, Andrés Iniesta e Xavi foram os capitães nos últimos títulos europeus do Barça.