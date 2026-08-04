Os recordes de transferências estão caindo: por que o Besiktas pode se dar ao luxo de contratar novas estrelas de ponta apesar das dívidas gigantescas?

Desde a histórica dobradinha de campeonato e conquista da copa na temporada 2020/21, o Besiktas perdeu gradualmente contato com os rivais da cidade Galatasaray e Fenerbahce. Desde então, não conseguiu mais uma colocação melhor do que o terceiro lugar. Também na temporada passada, o Besiktas não teve papel relevante na disputa pelo título e terminou a temporada na quarta posição. Isso deve mudar agora.

Para isso, as Águias Negras realmente fizeram barulho no mercado de transferências neste verão. Por Dogan Alemdar, Ilhan Fakili e o ex-goleiro do Bayern Alexander Nübel, o gigante turco gastou cerca de 11 milhões de euros. O lateral-esquerdo Kassoum Ouattara, do AS Monaco, custou 8 milhões de euros, enquanto Leandro Trossard, do campeão inglês Arsenal, exigiu 18 milhões de euros. O maior valor, porém, foi consumido por Orkun Kökcü: inicialmente apenas emprestado pelo Benfica, o meio-campista se transferiu em definitivo para o Besiktas após a temporada por obrigação de compra. O valor total, incluindo bônus, pode chegar a 30 milhões de euros, o que marca um novo recorde do clube.

Somou-se a isso a transferência sem custos do ex-jogador do Borussia Dortmund Salih Özcan, embora outras contratações ainda possam chegar. O superastro Mohamed Salah também está na lista de desejos. No total, os gastos somam até aqui cerca de 67 milhões de euros. O Besiktas nunca havia investido tanto em um único verão e, além disso, ultrapassou pela primeira vez a marca de 60 milhões de euros.

No entanto, isso contrasta com receitas baixas: com vendas, o clube arrecadou até agora nem sequer 10 milhões de euros. Ernest Muci se transferiu para o Trabzonspor por 8,5 milhões de euros, enquanto Gökhan Sazdagi rendeu apenas 200 mil euros.

Besiktas assume um risco enorme com recordes em transferências

Tudo indica que o Besiktas também fechará esta janela de transferências no vermelho. Para o 16 vezes campeão turco, isso há muito tempo deixou de ser exceção. Desde a temporada 2020/21, o clube registrou em todas as temporadas gastos com transferências superiores às receitas, com o déficit crescendo de forma constante. Enquanto o saldo negativo em 2021/22 ainda era de cerca de 4 milhões de euros, mais recentemente ele já chegou a quase 28 milhões de euros.

As consequências dessa política de transferências e gastos já se refletem claramente na situação financeira do Besiktas. Segundo relatos da mídia, as dívidas do clube já somam cerca de 360 milhões de euros. Os altos gastos com transferências contribuem com sua parte, mas o peso maior vem dos custos permanentemente elevados com pessoal, além da carga de juros dos empréstimos existentes.

Justamente os custos de financiamento se tornaram um problema considerável para o Besiktas. "A carga anual de juros do nosso clube, que chega a quase 50 milhões de euros, é o maior obstáculo para o nosso sucesso. Com essa quantia, seria possível montar um time de futebol completamente novo", destacou o presidente do clube, Serdal Adali. Já em junho de 2025, ele havia alertado em uma assembleia geral para a dinâmica da dívida: "O Besiktas paga atualmente 125 mil euros por dia em juros, 4 milhões de euros por mês e cerca de 50 milhões de euros por ano. Quando a reunião da diretoria terminar, o endividamento do Besiktas já terá aumentado em mais 5 milhões de liras turcas."

Nos últimos anos, a diretoria do clube, assim como vários outros grandes clubes turcos, apostou cada vez mais em transferências de peso e esperou sucesso esportivo imediato. O efeito desejado não veio, mas o peso financeiro permaneceu. Principalmente a estrutura salarial foi fortemente pressionada por isso. Rafa Silva (2024–2026 no Besiktas) teria recebido nada menos que 10 milhões de euros por ano, incluindo bônus, e Ciro Immobile também recebeu um pacote lucrativo em seu período no Besiktas. Tammy Abraham e Wilfred Ndidi teriam embolsado mais de 5 milhões de euros por ano. Os principais reforços atuais, como Trossard e Nübel, também recebem contratos de alto valor.

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13 treinadores em seis anos: Besiktas e o problema das indenizações

Mas não é apenas o elenco que pesa constantemente nas finanças. Também no cargo de treinador surgiram altos custos por causa das trocas frequentes. Desde 2020, o Besiktas trocou de técnico impressionantes 13 vezes, e alguns até retornaram mais de uma vez. Mais recentemente, o clube se separou de Sergen Yalcin pela segunda vez (técnico campeão de 2020/21), antes de Vincenzo Italiano assumir em junho. As numerosas demissões se acumularam em altas indenizações.

Apesar das decisões de pessoal custosas, o Besiktas segue teimosamente fiel à sua estratégia. Esse caminho também é possível porque há perspectiva de alívio financeiro. Um papel central nisso é desempenhado pelo chamado projeto Dikilitas, que Adali descreveu como "a maior fonte de receita da história do Besiktas". Mas o que está por trás desse plano?

Besiktas quer seguir o exemplo de Galatasaray e Fenerbahce

Com o projeto Dikilitas, o clube tradicional leva adiante um empreendimento imobiliário multimilionário que deve garantir a longo prazo o futuro financeiro. O conceito é baseado em um terreno no bairro central de Dikilitas, em Istambul, perto da sede do clube e do estádio onde manda seus jogos. A área até agora foi pouco aproveitada economicamente. Em cooperação com a estatal imobiliária Emlak Konut GYO, devem ser construídos ali imóveis residenciais e comerciais. A autorização necessária já foi concedida em abril de 2025. Para o Besiktas, o acordo é, em todo caso, um verdadeiro alívio. Em vez de ativos mortos, o clube pode passar a obter no futuro receitas na casa de cerca de 200 milhões de euros com a comercialização dos imóveis de luxo.

O presidente Adali vê em projetos como esse uma razão essencial para o fato de o Besiktas ter ficado para trás em relação a Galatasaray e Fenerbahce nos últimos tempos. "Nossos eternos rivais geraram receitas por anos com projetos imobiliários. Nós, por outro lado, ficamos olhando. Agora estamos corrigindo esse erro", explicou Adali.

O presidente também destacou a importância dessas fontes de receita para o planejamento do elenco: "Jogadores de estrela são contratados por meio de projetos como esses. Nossos rivais pagam os salários de seus jogadores com as receitas desses projetos. Nós vamos fazer exatamente o mesmo."

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Besiktas quer brigar pelo título

Além de Dikilitas, Adali anunciou outros passos para melhorar a situação financeira. O BJK Plaza vazio deve ser alugado para uma rede internacional de hotéis. Com isso, a receita anual com aluguel poderia subir para cerca de 3,5 milhões de euros. Também no terreno em Fulya um novo contrato de aluguel teria sido negociado em favor do clube, informou Adali.

Além disso, a participação do clube na Besiktas Football Investments Inc. aumentou de 51 para 70 por cento por meio de um aumento de capital. Segundo Adali, com isso foi possível quitar dívidas no valor de 35 milhões de euros sem que dinheiro fosse retirado dos cofres do clube.

Para o futuro, o Besiktas aposta, portanto, nos projetos anunciados e em um reposicionamento financeiro. Adali se mostra convencido de que o caminho adotado pode trazer o sucesso de volta no longo prazo: "Se colocarmos esses projetos em prática, não vamos apenas resolver nossos problemas com dívidas, mas também montar equipes que no futuro possam disputar títulos."