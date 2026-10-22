Apesar da derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 2, na sua primeira queda nesta temporada, o Barcelona comandado por Hans Flick deixou o estádio Parc des Princes com uma série de indicadores positivos que reforçam sua confiança na capacidade de continuar evoluindo, antes do aguardado teste diante do Real Madrid no clássico do próximo domingo.

A equipe francesa levou vantagem ao longo da partida, mas o Barcelona, mesmo com a ausência de vários de seus jogadores importantes, manteve-se competitivo até os minutos finais e chegou até a ter a chance de sair na frente, depois que Xavi Espart marcou o primeiro gol de empate, antes de Lamine Yamal recolocar sua equipe no jogo com um belo gol que deixou o placar em 2 a 2 aos 79 minutos.

Ciente da necessidade de resolver seus problemas defensivos, especialmente a grande quantidade de gols que vem sofrendo na Liga dos Campeões, a equipe catalã encontrou motivos para otimismo, com destaque para a grande atuação de seu goleiro, o surgimento de um novo talento e a capacidade de criar chances diante de um dos times mais fortes do mundo, segundo destacou o jornal "Mundo Deportivo", próximo ao clube.

Joan García dá segurança ao Barcelona

Joan García representa um dos principais pontos fortes nos quais o Barcelona pode se apoiar em sua busca por melhorar seu retrospecto defensivo, depois que o goleiro apresentou uma atuação notável diante do Paris Saint-Germain e defendeu várias chances perigosas que mantiveram sua equipe no clima do confronto.

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García brilhou diante de Ferran Torres aos 24 e aos 29 minutos, além de defender tentativas de Fabián Ruiz aos 29 minutos e de Achraf Hakimi aos 51 minutos.

Talvez o goleiro pudesse ter feito mais diante do forte chute de Désiré Doué que resultou no primeiro gol, mas ele não foi responsável pelos outros quatro gols, que vieram por meio de um chute de Doué, uma cabeçada de Lucas, um chute de Vitinha de fora da área e, por fim, um complemento de Fabián Ruiz de curta distância diante da meta.

Xavi Espart se torna uma nova realidade

Xavi Espart, de 19 anos, roubou os holofotes depois de provar sua capacidade de competir no mais alto nível, durante um confronto difícil diante do Paris Saint-Germain e contra um ponta perigoso do porte de Khvicha Kvaratskhelia.

O jovem lateral demonstrou grande tranquilidade e confiança, e conseguiu limitar o perigo oferecido pelo astro georgiano em várias ocasiões, depois que este quase marcou com um chute que acertou a trave no início do confronto. Espart também fez bons desarmes diante de Hakimi e Doué.

Sua influência não se limitou ao lado defensivo, já que marcou um belo gol que recolocou o Barcelona no jogo com o placar em 1 a 1, além de criar uma chance perigosa para Raphinha após uma arrancada marcante que deixou o atacante brasileiro frente a frente com o goleiro Matvey Safonov, mas este desperdiçou a tentativa.

Barcelona leva vantagem na posse e no passe

Apesar da derrota diante do Paris Saint-Germain em casa, o Barcelona encerrou a partida com vantagem na posse de bola, após ficar com 52,8% contra 47,2% da equipe francesa.

Os jogadores de Flick também trocaram 537 passes, contra 481 passes dos donos da casa, em um indício da capacidade da equipe catalã de impor seu estilo durante certos períodos do confronto.

Após o fim do primeiro tempo com domínio francês, o Barcelona começou o segundo tempo de forma melhor e manteve sua vantagem durante boa parte dele, até o gol de Lucas que deixou o placar em 3 a 2 aos 79 minutos.

Durante esse período, Espart marcou seu gol, enquanto Gavi e Raphinha desperdiçaram duas chances claras, e Lamine Yamal fez um belo gol que recolocou o empate para o Barcelona.

Yamal deixa sua marca apesar dos erros

Lamine Yamal não fez uma de suas melhores partidas, mas provou mais uma vez sua capacidade de fazer a diferença diante de grandes adversários, depois de marcar um belo gol no estádio Parc des Princes.

O jogador havia cometido um erro de passe que antecedeu o primeiro gol do Paris, mas não se abalou com isso e continuou suas tentativas até conseguir marcar o gol de empate por 2 a 2 aos 79 minutos.

O Barcelona não desfrutou do empate por muito tempo, já que o Paris recuperou a vantagem apenas três minutos depois, antes de definir o confronto por 4 a 2.

As chances existiram, mas faltou eficácia ofensiva

O Barcelona não foi incapaz de ameaçar a meta do Paris Saint-Germain, embora o goleiro Joan García tenha sido submetido a uma pressão muito maior do que seu colega Safonov.

A equipe catalã finalizou 18 vezes contra 22 chutes da equipe francesa, mas a diferença apareceu na precisão das tentativas: 15 finalizações do Paris chegaram à meta, contra apenas cinco do Barcelona.

Fermín López desperdiçou uma chance clara diante de Safonov aos 40 minutos, e Gavi também não conseguiu aproveitar outra oportunidade aos 61 minutos. O goleiro francês ainda defendeu um chute de Raphinha de dentro da área aos 21 minutos.

Raphinha poderia ter marcado em outras duas ocasiões, mas não chutou em uma delas apesar de ter uma boa chance aos 18 minutos, e depois mandou uma finalização para fora aos 57 minutos. Ele também falhou em alcançar um cruzamento rasteiro de Fermín aos 44 minutos, enquanto Dani Olmo esteve perto de marcar com um forte chute rasteiro aos 14 minutos.

Essas chances revelam que o Barcelona conseguiu chegar à meta de seu adversário, mas lhe faltou a precisão necessária para transformar suas tentativas em gols, em contraste com a maior eficácia demonstrada pelo Paris.

Flick dá aos seus titulares a chance de descansar

A partida teve decisões de Hans Flick quanto à distribuição dos minutos de jogo, diante da proximidade do clássico contra o Real Madrid.

Rodri começou a partida no banco de reservas, antes de entrar aos 60 minutos, ao mesmo tempo em que Pedri e Raphinha saíram para descansar.

Gabriel Jesus também não jogou nenhum minuto, permanecendo disponível para o clássico caso a equipe precise de seus serviços, enquanto Fermín López começou o confronto como suplente e só entrou após a lesão de Dani Olmo, de modo que não disputou a partida inteira.

Frenkie de Jong também não foi submetido a grande desgaste, embora não esteja claro se isso esteve relacionado à sua preparação para o confronto contra o Real Madrid.