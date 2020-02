Os próximos Reinier, Rodrygo e Vinícius Jr podem ir para a Premier League: entenda

Responsável pela contratação dos jovens brasileiros está na mira de clubes como Chelsea e Liverpool, diz site

Clubes ingleses estão na disputa para tirar um destaque do . Entretanto, não estamos falando de jogador: segundo noticiado pelo The Telegraph, , , e outros querem tirar Juni Calafat do Santiago Bernabéu.

Espanhol criado no , Calafat ganhou prestígio nos últimos anos como chefe do setor de captação internacional de talentos para o Real Madrid. Foi ele, por exemplo, quem levou Casemiro para o clube.

Recentemente, apareceu com destaque também por arquitetar as contratações de jovens que despontam como o futuro do clube. Além do norueguês Martin Odegaard (destaque na emprestado à ), foi Calafat quem levou nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e, mais recentemente, Reinier para o Real Madrid.

As negociações seguem, mas não duvide se num futuro os próximos Reinier, Vinícius Junior e outros talentos forem para a e não para o estádio Santiago Bernabéu.