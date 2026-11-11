"Os problemas mais graves do Barcelona": Kroos critica a filosofia de Flick e faz uma avaliação excepcional de Yamal

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Apesar de admirar o futebol apresentado pelo Barcelona sob o comando de Hans Flick, Toni Kroos, ídolo do Real Madrid, acredita que a equipe carece de alguns elementos para disputar o título da Liga dos Campeões, alertando que seu estilo ofensivo pode se transformar em um ponto fraco diante de adversários capazes de explorar os espaços atrás de sua linha avançada.

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Kroos colocou o Barcelona ao lado do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain entre os times mais fortes da Europa, mas destacou que a superioridade ofensiva não garante o sucesso continental, citando o confronto com o Atlético de Madrid e as dificuldades enfrentadas pelo time catalão diante do Paris Saint-Germain, quando esbarrou em adversários que sabem fechar os espaços e limitar o seu perigo.

O jornal Sport reproduziu as declarações do craque alemão em seu próprio podcast: "O Barcelona sempre tenta criar mais chances do que seus adversários, mas na Liga dos Campeões você enfrenta times que conseguem marcar vários gols em uma única partida. Além disso, você enfrenta adversários que defendem de forma excepcional e não permitem que você aplique seu estilo habitual, e aí você precisa saber como se defender".

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Elogio especial a Lamine Yamal

Por outro lado, Lamine Yamal recebeu um elogio excepcional de Kroos, que se deteve em sua atuação diante do Atlético de Madrid, e disse: "Os primeiros 25 minutos de Lamine Yamal foram absolutamente excepcionais. É o tipo de atuação que faz você acreditar que um único jogador pode mudar a partida sozinho. Parecia que cada ataque perigoso do Barcelona passava por ele, e isso não acontecia porque seus companheiros o encontravam em posições ideais, mas porque ele mesmo criava a vantagem, driblava os adversários e gerava as chances graças à sua genialidade individual. Em determinado momento, você imagina como se ele estivesse dizendo aos companheiros: apenas me passem a bola, e vamos virar o placar da partida".

Cubarsí brilha sozinho: Kroos aponta os problemas mais graves do Barcelona

O ex-jogador do Real Madrid passou ao problema que considera mais grave no elenco do Barcelona: a ausência de defensores capazes de lidar com os duelos individuais quando o adversário consegue superar a pressão alta e encontra amplos espaços atrás da linha defensiva. Kroos deu como exemplo Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique, considerando que o Barcelona não possui um jogador que possa ser deixado sozinho diante de um atacante, com 30 metros de espaço atrás dele, sem se preocupar com sua capacidade de controlar a situação.

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Ele excluiu Pau Cubarsí de suas críticas, descrevendo-o como o melhor defensor do time por larga margem, pela força que possui nos duelos individuais e pela velocidade que o ajuda a lidar com situações difíceis. Mas manifestou reservas quanto às demais opções defensivas, afirmando: "Quando olho para os outros três defensores, não vejo nenhum jogador em cuja capacidade eu confie para defender sozinho diante de um atacante, com 30 metros de espaço aberto atrás dele".

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Acrescentou que superar a pressão do Barcelona deixa espaços enormes diante dos adversários, enquanto os defensores encarregados de cobri-los não possuem a velocidade nem as capacidades defensivas excepcionais necessárias.

Comparou isso à presença de Upamecano e Alphonso Davies, garantindo que não ficaria preocupado com eles ao defender aquele espaço, antes de apontar que a tarefa se torna muito mais difícil com a presença de João Cancelo, Gerard Martín e jogadores desse tipo.

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Apesar de suas críticas, Kroos reforçou sua admiração pelo estilo do Barcelona, dizendo: "Pessoalmente, adoro completamente a maneira como o Barcelona joga. Acho que o futebol que ele apresenta é maravilhoso e muito divertido de assistir, mas o problema é que ele não possui a qualidade defensiva excepcional necessária para aplicar esse estilo sem se expor a problemas graves".

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