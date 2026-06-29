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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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“Os pregos de Neuer causam pânico”... Crise de última hora para a Alemanha poucas horas antes do confronto contra o Paraguai

Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo
M. Neuer
Alemanha
Paraguai
EUA

A delegação da seleção alemã enfrentou uma situação de emergência poucas horas antes do confronto contra o Paraguai, nesta noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Alemanha partiu de avião de sua base no estado da Carolina do Norte com destino a Boston, para disputar a partida das oitavas de final no Estádio Gillette.

Os alemães entram em campo como claros favoritos para vencer o Paraguai, mas sofreram uma surpresa na última vez em que enfrentaram uma seleção da América do Sul.

De acordo com o jornal “The Sun”, os jogadores da Alemanha se atrasaram a caminho da partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra o Paraguai porque um deles esqueceu o passaporte.

Os tetracampeões acabaram sentados na área de embarque do aeroporto, brincando com os dedos, porque um membro da equipe, cuja identidade não foi revelada, havia deixado seus documentos para trás.

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Alemanha crest
Alemanha
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Segundo o jornal “Bild”, um motorista levou o passaporte rapidamente até a pista de pouso e o entregou a um agente de segurança.

Isso aconteceu depois que o goleiro Manuel Neuer causou pânico na segurança do aeroporto quando os detectores de metal captaram os parafusos em seu pé direito.

A viagem não foi tão tranquila quanto o técnico Julian Nagelsmann esperava antes da decisiva partida das oitavas de final.

Mas os jogadores aproveitaram a situação da melhor maneira possível: Neuer e Jamal Musiala deram autógrafos para os torcedores reunidos no aeroporto.

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