Os possíveis reforços do Corinthians nas oitavas da Copa Libertadores

Fins de empréstimo podem tirar e trazer jogadores da lista inicial de relacionados pelo clube alvinegro para a competição

O Corinthians de Vitor Pereira se classificou nesta última semana para a Copa Libertadores na segunda posição, quando empatou em 1 a 1 com o Always Ready, o que gerou também insatisfação na torcida. Desse modo, o treinador português terá alguns nomes à disposição para mudar no plantel, para reforçar o elenco no duelo contra o Boca Juniors.

Segundo a Conmebol, entidade que organiza a competição, as equipes poderão fazer, no máximo, cinco substituições em jogadores da lista inicial: "Para as OITAVAS DE FINAL os clubes poderão substituir até um total de 5 (cinco) jogadores da lista de até 50 (cinquenta) e com os mesmos números do substituído."

Para o Timão, o atelta Rafael Ramos poderá ser inscrito ao plantel de jogadores no lugar do lateral João Pedro, em fim de contrato já no dia 30 de junho e que, possivelmente, não será renovado. Além do lateral, jogadores estarão de volta ao Corinthians pela mesma situação de final de acordo: o zagueiro Bruno Méndez, o volante Ramiro e o atacante Matheus Vital.

Rodrigo Coca/Agência Corinthians

No caso de Bruno Méndez, o jogador está emprestado ao Internacional e levou interesse de compra por parte da equipe colorada. No entanto, o valor oferecido pelo Inter não atinge o objetivo que escolheu o Corinthians, e por isso o jogador pode voltar a atuar em breve pelo alvinegro. Ramiro, que está no Al Wasl, e Mateus Vital, no Panathinaikos, podem não ter empréstimo renovado justamente pelos altos valores definidos pela equipe brasileira.

Basta, agora, saber onde cada um desses atletas se encaixaria como substituto, já que os quatro principais zagueiros do Corinthians, por exemplo, têm atuado frequentemente pela equipe em jogos da Libertadores, considerando João Victor, Raul Gustavo, Gil e Robson "Bambu". Ramiro poderia ser reserva direto de Du Queiróz, que tem sido titular com Vitor Pereira, e Mateus Vital brigaria diretamente com Willian, caso seja escolhido para a ponta do ataque alvinegro.