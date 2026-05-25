Um pequeno grupo de jogadores com potencial para disputar a Copa do Mundo já dá início, nesta segunda-feira, ao pontapé inicial não oficial da preparação da seleção holandesa para o Mundial, segundo a NOS. Emmanuel Emegha, pelo menos, não estará presente no campo de treino.

A seleção holandesa começa a semana sem a presença da mídia e das câmeras. Vários jogadores terão uma última chance de convencer o técnico Ronald Koeman.

Na quarta-feira, Koeman anunciará sua seleção para a Copa do Mundo por meio de um comunicado à imprensa. Mais tarde, naquele mesmo dia, ele dará explicações.

A NOS sabe quem aparecerá em campo na segunda-feira: jogadores que constam da lista preliminar não divulgada e que não tinham mais compromissos na competição no último fim de semana.

“Pensem em Noa Lang (Galatasaray), Quinten Timber (Olympique de Marselha) e Mark Flekken (Bayer Leverkusen). Ou nos jogadores da Eredivisie Kees Smit (AZ), Luciano Valente (Feyenoord) e Guus Til (PSV)”, escreve o editor Jesse Wieten.

O atacante do Chelsea, Emegha, que já lutou contra lesões durante toda a temporada no Strasbourg, não está na lista e parece ser o primeiro a ficar de fora. Para outros jogadores da seleção, como Memphis Depay e Justin Kluivert, também será uma corrida contra o relógio.

Inicialmente, Koeman planejava anunciar a seleção definitiva já na segunda-feira, mas no início deste mês foi decidido adiar esse momento por dois dias para poder avaliar melhor a condição física de alguns jogadores da seleção.