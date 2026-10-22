Uma reportagem do jornal catalão "Mundo Deportivo" respondeu às declarações do português José Mourinho, técnico do Real Madrid, sobre o Barcelona ter conseguido um dia extra de descanso antes do clássico, marcado para o próximo domingo, baseando-se no histórico dos confrontos que ocorreram após partidas da Liga dos Campeões da Europa, o qual mostra que o time merengue teve, historicamente, mais dias de descanso do que o seu rival.

Mourinho havia levantado a questão após o confronto entre Real Madrid e Leipzig, dizendo: "No momento, temos 24 horas a menos que o Barcelona para descansar antes do clássico".

A reclamação do técnico português veio no contexto de o Real Madrid ter disputado a sua partida europeia na quarta-feira, em casa, enquanto o Barcelona jogou contra o Paris Saint-Germain na terça-feira, na capital francesa, o que obrigou o time catalão a retornar por meio de um voo noturno.

Mas o jornal catalão considerou que as declarações de Mourinho não refletem todo o quadro histórico, apontando que o clássico será disputado no domingo, às nove da noite em ponto, horário que concede aos dois times o maior período possível de descanso após os seus compromissos europeus.

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Os números dão ao Barcelona um argumento histórico

Segundo a reportagem, e desde a temporada 2018-2019, o clássico de domingo será o oitavo confronto disputado no mês de outubro depois de os dois times terem jogado partidas da Liga dos Campeões da Europa no meio da semana.

Ao longo desses confrontos, o Real Madrid teve 26 dias de descanso entre as partidas da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Espanhol, contra 23 dias do Barcelona, de acordo com a estatística apresentada pelo jornal.

A reportagem excluiu dos cálculos o clássico da temporada 2019-2020, que foi adiado por temores de ocorrência de episódios violentos diante da situação política vivida pela Catalunha naquele momento, no contexto do movimento de independência.

Aquela partida estava marcada para ser disputada no sábado, à uma da tarde, no estádio Camp Nou, depois que o Barcelona enfrentou o Slavia Praga em Praga na quarta-feira, enquanto o Real Madrid jogou contra o Galatasaray em Istambul na terça-feira, no mesmo horário.

O Barcelona foi mais prejudicado pelos horários de sábado

O argumento do jornal catalão não se limitou ao total de dias de descanso, mas se estendeu ao número de vezes em que cada time foi obrigado a disputar o clássico no sábado, após uma partida europeia realizada na quarta-feira.

De acordo com a reportagem, o Barcelona enfrentou o Real Madrid nessas circunstâncias duas vezes, contra uma vez do time merengue, o que significa que o clube catalão esteve submetido a essa agenda sobrecarregada mais do que o seu rival.

A reportagem apontou que a realização do clássico no domingo, às nove da noite, representa o horário mais distante possível após as partidas da Liga dos Campeões da Europa, diante da realização da partida entre Sevilla e Osasuna na segunda-feira, simultaneamente à cerimônia da Bola de Ouro em Londres, às nove da noite.