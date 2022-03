Os números da temporada de Gabriel Martinelli, convocado para a seleção brasileira pela primeira vez

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira (11) a convocação da seleção brasileira para as últimas duas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, contra Chile e Bolívia. Um nome da lista chamou a atenção: Gabriel Martinelli, estreante na seleção brasileira.

Com passagens pela base do Corinthians, o atacante se destacou no Ituano com 31 jogos, dez gols e seis assistências, chamando a atenção de vários clubes da Europa. O Arsenal acertou a contratação do garoto em 2019, e logo na primeira temporada pelos Gunners, Martinelli igualou o número de gols que havia marcado pelo Ituano.

Gabriel fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio de 2020, participando de três jogos.

Mais artigos abaixo

A GOAL te mostra os números de Gabriel Martinelli na atual temporada.

JOGOS 24 JOGOS COMO TITULAR 18 GOLS 5 ASSISTÊNCIAS 2 PASSES PARA FINALIZAÇÃO 22 PRECISÃO NAS FINALIZAÇÕES 34,48% MINS/GOL MARCADO 310.4 PRECISÃO NOS PASSES 77.83% DISPUTAS - % DE SUCESSO 42,36% DRIBLES - % DE SUCESSO 51,56% FALTAS SOFRIDAS 15 FALTAS COMETIDAS 24 CARTÕES AMARELOS 2 CARTÕES VERMELHOS 1

Dos 18 jogos em que Martinelli atuou como titular, o de maior destaque foi contra o Leeds United, em dezembro de 2021, quando o brasileiro marcou dois gols na vitória dos Gunners por 4 a 1. No último domingo (6), Martinelli marcou um belo gol na vitória do Arsenal sobre o Watford, por 3 a 2.

Agora, Gabriel terá a oportunidade de representar a seleção principal pela primeira vez. Os jogos contra Chile e Bolívia serão nos dias 24 e 29 de março, respectivamente.