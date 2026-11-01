Roma atropela a Udinese com atuação de tirar o fôlego no primeiro tempo
A Roma aumentou a pressão sobre os dois primeiros colocados da Serie A com uma vitória sensacional por 5 a 2 fora de casa contra a Udinese. A equipe de Gian Piero Gasperini dominou a anfitriã em um primeiro tempo quase impecável, no qual marcou quatro gols.
Bryan Cristante abriu o placar de cabeça aos dez minutos, antes de Moro, Donyell Malen e Evan N'Dicka ampliarem a vantagem da Roma para quatro gols.
Matias Soule e Malen também acertaram a trave durante o primeiro tempo de amplo domínio.
Gasperini destaca a confiança de toda a equipe para marcar gols
Em entrevista à DAZN após a partida, Gasperini comentou o início recorde da Roma, com 28 gols marcados nas dez primeiras partidas da equipe no campeonato. “Às vezes, os números contam a história”, explicou Gasperini.
“Além de marcarmos muitos gols, vários jogadores diferentes estão balançando as redes. Isso mostra o quanto a equipe está confiante.”
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“Muitos jogadores acreditam que podem dar uma contribuição decisiva, seja com uma assistência ou um gol. Estamos marcando mais gols com mais jogadores, e isso é um ótimo sinal”, acrescentou.
Roma perde um pouco o foco diante da reação da Udinese no segundo tempo
A Udinese descontou com o ex-jogador da Roma Nicolo Zaniolo e com Palma, antes de Daniele Ghilardi confirmar a vitória com seu primeiro gol na Serie A, nos acréscimos.
Gasperini reconheceu a queda momentânea de intensidade após fazer substituições por precaução para preservar Malen e Moro.
“Quando você está vencendo por 4 a 0, mesmo que no intervalo tenhamos dito que precisávamos tomar cuidado... esse tipo de coisa pode acontecer”, observou Gasperini, citando o cansaço de disputar sete partidas em três semanas.
Roma mantém a disputa pelo título antes de semana movimentada
A vitória eleva para 12 o número de gols marcados pelo ataque letal da equipe de Gasperini em apenas uma semana, somando todas as competições.
A Roma mantém o ritmo forte perto do topo da tabela da Serie A.
O elenco de Gasperini agora avaliará as condições físicas dos jogadores antes dos próximos compromissos.