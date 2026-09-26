O fisioterapeuta espanhol Angel Villanueva já havia alertado, oito dias antes do duelo entre França e Turquia, no qual o astro do Real Madrid possivelmente sofreu uma lesão mais grave, para um risco maior de lesão por causa da troca de fornecedora de Mbappé, da Nike para a marca esportiva suíça On. Ainda assim, uma ligação direta entre a lesão e as novas chuteiras de Mbappé é, no momento, puramente especulativa.

"Qualquer mudança no calçado (forma, travas, rigidez, amortecimento ou peso) altera levemente a biomecânica e a carga sobre pés, tornozelos, joelhos e cadeias musculares, aumentando temporariamente o risco de lesão", escreveu Villanueva em uma publicação no X e alertou: "É um fator que deve ser considerado e monitorado."

Mbappé se lesionou de fato no joelho na sexta-feira, em sua estreia com o novo calçado, logo após marcar no triunfo por 1 a 0 da Equipe Tricolor. Depois de uma breve comemoração, ele levou a mão ao local e foi atendido pelo departamento médico francês com expressão de dor. Embora o atacante tenha voltado a campo pouco depois em um primeiro momento, o retorno durou apenas alguns minutos, até que Mbappé caiu no gramado e sinalizou que não conseguiria continuar jogando.

A Federação Francesa TFF se pronunciou pouco depois com um primeiro diagnóstico: "Kylian Mbappé lesionou o joelho ao marcar o gol da vitória. Ele sofreu uma lesão no tendão e retornará a Madri para tratamento." O técnico da França, Zinedine Zidane, também esteve longe de se mostrar otimista e declarou: "Infelizmente, não parece bom."

Kylian Mbappé já havia lesionado esse joelho antes?

No sábado, Villanueva voltou a mencionar seu alerta a Mbappé em várias publicações. "Claro que o tema é muito mais complexo, mas eu sempre tentei explicá-lo de forma simples", escreveu ele, destacando: "Além disso, houve os episódios da última temporada justamente nesse joelho (lesão em dezembro) e os problemas que ele vinha sentindo desde o jogo contra o Elche."

No início do ano, Mbappé havia perdido vários jogos por causa dessa lesão. Além disso, em meio a uma nova parada forçada na primavera, surgiram reportagens explosivas da Espanha e da França, segundo as quais ele teria sido vítima de um diagnóstico errado. A equipe médica dos Merengues teria examinado inicialmente a perna errada do francês, o que acabou provocando uma troca de pessoal no departamento médico do Real Madrid.

Mbappé teria disputado inúmeras partidas com dores naquele período, e até uma lesão no ligamento cruzado foi especulada nos jornais. No fim, Mbappé se tratou em Paris e voltou aos gramados para o jogo de volta das oitavas de final da Champions League contra o Manchester City, voltando a se apresentar em grande forma nas semanas seguintes.

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Kylian Mbappé não está mais na Nike: como aconteceu a mudança para a On?

Agora, o acordo com a On, que recebeu grande atenção, pode ter alguma parcela de culpa na lesão de Mbappé. A surpreendente troca do recordista de gols em Copas do Mundo, após 20 anos com a Nike, havia sido anunciada há alguns dias. Além disso, Mbappé se tornará embaixador global da marca da empresa suíça, fundada em 2010 e conhecida principalmente por seus tênis de corrida e roupas esportivas.

A empresa, sediada em Zurique, também anunciou que a lenda do futebol francês Thierry Henry passará a atuar como Director of Football. Segundo relatos da imprensa, Henry já trabalhava nos bastidores da empresa desde 2025 e teria tido papel decisivo para convencer Mbappé a trocar a Nike pela On. Desde 2019, o ex-tenista Roger Federer também é co-proprietário.



