O que aconteceu? Perto do fim do primeiro tempo, Hwang caiu após uma disputa em velocidade com o defensor Friedrich Müller, do Dynamo, e queria que o árbitro Wolfgang Haslberger marcasse falta.

O apito, porém, não veio, o que deixou o atacante do Schalke furioso. Ele também precisou receber atendimento por alguns instantes fora de campo e queria voltar ao gramado o mais rápido possível. Impaciente, Hwang empurrou para o lado primeiro o quarto árbitro e depois um fisioterapeuta do S04. Este último só queria acalmar o sul-coreano.

"Vi o gesto de Hwang e não gostei. Vamos conversar sobre isso", afirmou o técnico do Schalke, Miron Muslic, após a partida, ao deixar claro que o episódio precisa ser esclarecido. Ele também ressaltou, porém, que, em sua opinião, Hwang tinha razão em reclamar da falta não marcada pelo árbitro: "Acho que foi uma falta clara", disse.

Hee-chan Hwang ainda não engrenou no Schalke

Os Mineiros contrataram Hwang pouco antes do fim da última janela de transferências de verão, por empréstimo de um ano junto ao Wolverhampton Wanderers. O jogador de 30 anos ainda não conseguiu convencer no Schalke: em seis partidas, somando todas as competições, registra apenas uma assistência. Em Dresden, o jogador da seleção sul-coreana, que já havia atuado na Alemanha pelo Hamburger SV (2018/19) e pelo RB Leipzig (2020/21), foi titular pela segunda partida consecutiva.

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Para o S04, a derrota por 2 a 0 fora de casa contra o 15º colocado da segunda divisão foi mais um revés em uma fase difícil. O recém-promovido à Bundesliga não vence desde meados de setembro. A vitória por 3 a 1 fora de casa contra o Union Berlin havia sido, até então, a única da equipe nesta temporada. Nas últimas cinco partidas, o Schalke acumulou três derrotas e dois empates e ocupa a 16ª posição na liga, que leva à repescagem contra o rebaixamento.

Como o Schalke 04 pretende acabar com a seca de gols?

Além disso, desde a vitória por 3 a 1 contra o Union, o S04 marcou apenas um gol em cinco jogos oficiais. "Tenho de defender os atacantes. Precisamos preparar melhor isso como equipe", disse Muslic. A equipe precisa chegar a uma situação em que os atacantes "também desperdicem chances. Então sei exatamente que estamos no jogo", afirmou o treinador de 44 anos.

O Schalke terá a oportunidade de fazer melhor no sábado, quando receberá o RB Leipzig em Gelsenkirchen pela 8ª rodada da Bundesliga. Oito dias depois, o S04 visitará o TSG Hoffenheim, antes da próxima pausa para jogos de seleções.