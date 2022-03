Os motivos que fizeram o Grêmio mudar de ideia e contratar o lateral Edilson

A necessidade de mesclar o grupo com jovens jogadores e atletas mais experientes foi o que fez o vice de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, mudar de ideia e contratar o lateral direito Edilson, de 35 anos. O atleta vai iniciar a sua terceira passagem pelo tricolor gaúcho.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Sem clube desde dezembro de 2021, quando encerrou o seu contrato com o Avaí, time que ele ajudou a conduzir para a Série A do Campeonato Brasileiro, Edilson havia sido oferecido para o Grêmio no início do mês de janeiro, mas logo foi descartado pelos dirigentes do futebol.



“A contratação do Edilson foi um convencimento que aconteceu. Saíram vários líderes do grupo e estávamos precisando de gente mais cascuda para jogar a Série B. O Edilson além de conhecer o Grêmio, ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, tem experiência na Série B”, destacou o vice de futebol gremista Dênis Abrahão, em contato com a reportagem da GOAL.



Mais artigos abaixo

Além da experiência, o aspecto técnico também foi fundamental para a contratação de Edilson.



“O Edilson também tem um bom chute, bate bem falta, bola parada e isto também é importante. Agora, ele terá um bom período para treinamento e recondicionamento físico. Segundo a preparação física, em 15 dias ele já estará em forma”, disse Dênis Abrahão.



O novo reforço gremista será apresentado oficialmente nesta quarta-feira e só terá condições de estrear pelo Grêmio na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, contra a Ponte Preta, em Campinas, na segunda semana de abril. O contrato do lateral com o clube gaúcho será válido até o final do ano.