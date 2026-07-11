Os momentos mais marcantes da Copa do Mundo... A história de uma música que incomodou os jogadores da Argentina após a derrota para o Egito

A atual edição da Copa do Mundo está vendo surgir uma série de músicas associadas às vitórias conquistadas pelas diferentes seleções, entre elas a canção “A Quarta Estrela”, da seleção argentina.

A música ganhou grande popularidade depois que os jogadores da seleção argentina a cantaram no vestiário, após a vitória sobre a seleção egípcia por 3 a 2, na última terça-feira, no Estádio de Atlanta, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A música gerou polêmica, pois sua letra continha algumas alusões políticas, especialmente no que diz respeito às Ilhas Malvinas, objeto de disputa com a Grã-Bretanha, a ponto de alguns exigirem que sanções fossem impostas aos jogadores argentinos por causa disso.

A emissora francesa “Radio Monte Carlo” entrevistou o cantor argentino Pablo Quintana, conhecido como “Palmeto”, autor da música, para falar sobre os bastidores de sua composição, meses antes do início da Copa do Mundo.

Palmeto disse: “Seis meses atrás, eu estava sentado em casa pensando em como unir minha paixão pelo futebol e pela música, e foi assim que nasceu a música ‘A Quarta Estrela’; é um cover da música ‘Não me arrependo desse amor’, da cantora Natalia Oreiro”.

Ele explicou: “Pensei na última Copa do Mundo de Messi, em Maradona e na sua expulsão da Copa do Mundo de 1994, e nas Ilhas Malvinas; como você sabe, temos uma história conturbada”.

Almito também falou sobre seus sentimentos ao ver os jogadores da Argentina cantando a letra da música após a vitória sobre o Egito, dizendo: “Essa é a minha maior fonte de orgulho: ver os jogadores cantando uma música que eu compus”.

E concluiu: “Nada melhor poderia ter acontecido comigo; fiquei muito feliz, chorei ao ligar para minha mãe e meus amigos. É uma felicidade inacreditável. Sempre sonhamos com grandes coisas, mas nunca imaginei que essa música tivesse um impacto tão enorme”.

A seleção argentina se prepara para enfrentar a Suíça, na madrugada de domingo, na cidade de Kansas, nos Estados Unidos, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.